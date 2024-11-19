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Штурмовиков РФ гонят в "мясную разведку" на востоке: в ВСУ раскрыли детали

Алексей Тесля
19 ноября 2024, 22:53
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Враг пытается найти слабые места в защите позиций украинских войск, рассказала Анастасия Бобовникова.
Штурмовиков РФ гонят в 'мясную разведку' на востоке: в ВСУ раскрыли детали
ВСУ отражают атаки врага / колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада, 53 окрема механічна бригада

Важно:

  • ВСУ останавливают штурмы врага на Донбассе
  • Штурмовые группы врага уничтожаются

В попытках атаковать Часов Яр Донецкой области российские оккупанты проводят "мясную разведку", рассказала спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"Враг не продвигается. Мы останавливаем все его попытки, все штурмы, как и в Торецке, так и в Часовом Яру", — подчеркнула она в эфире информационного телемарафона.

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Представитель ОТГ "Луганск" говорит, что враг пытается найти слабые места в защите позиций украинских войск, при этом проводит разведку позиций ВСУ.

"Просто бегут вперед: кто добежал - тот добежал, кто не добежал - тот не добежал. Это больше похоже на "мясную разведку", когда подразделения бросают, пытаясь найти слабое место или определить, где сильны позиции", — пояснила она.

Вместе с тем украинская военная также отметила, что эти попытки армии РФ вовремя обнаруживаются украинскими военными и группы врага ликвидируются.

"Такие попытки, конечно, оказываются. Враг уничтожается, группы поражаются и противник не продвигается", — добавила Бобовникова.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ вклинивается в оборону и продвигается на востоке. На Донбассе ситуация сложная, враг накапливает значительные ресурсы, говорит Анастасия Бобовникова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в районе Торецка количество штурмов резко стихло. На ситуацию влияют значительная протяженность фронта и большие потери со стороны россиян.

Как сообщал ранее Главред, россияне хотят создать ударный кулак на Покровском направлении. За текущие сутки зафиксировано 28 вражеских штурмов на этом участке фронта.

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Торецк

Торецк (в 1936—2016 годах — Дзержи́нск) – город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия.

После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался самым крупным городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек.

Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления.

Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает в качестве плацдарма для последующего наступления на захваченную россиянами Горловку.

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