Штурмовиков РФ гонят в 'мясную разведку' на востоке: в ВСУ раскрыли детали

Важно:
- ВСУ останавливают штурмы врага на Донбассе
- Штурмовые группы врага уничтожаются
В попытках атаковать Часов Яр Донецкой области российские оккупанты проводят "мясную разведку", рассказала спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.
"Враг не продвигается. Мы останавливаем все его попытки, все штурмы, как и в Торецке, так и в Часовом Яру", — подчеркнула она в эфире информационного телемарафона.
Представитель ОТГ "Луганск" говорит, что враг пытается найти слабые места в защите позиций украинских войск, при этом проводит разведку позиций ВСУ.
"Просто бегут вперед: кто добежал - тот добежал, кто не добежал - тот не добежал. Это больше похоже на "мясную разведку", когда подразделения бросают, пытаясь найти слабое место или определить, где сильны позиции", — пояснила она.
Вместе с тем украинская военная также отметила, что эти попытки армии РФ вовремя обнаруживаются украинскими военными и группы врага ликвидируются.
"Такие попытки, конечно, оказываются. Враг уничтожается, группы поражаются и противник не продвигается", — добавила Бобовникова.
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Ранее сообщалось о том, что РФ вклинивается в оборону и продвигается на востоке. На Донбассе ситуация сложная, враг накапливает значительные ресурсы, говорит Анастасия Бобовникова.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в районе Торецка количество штурмов резко стихло. На ситуацию влияют значительная протяженность фронта и большие потери со стороны россиян.
Как сообщал ранее Главред, россияне хотят создать ударный кулак на Покровском направлении. За текущие сутки зафиксировано 28 вражеских штурмов на этом участке фронта.
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Торецк
Торецк (в 1936—2016 годах — Дзержи́нск) – город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия.
После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался самым крупным городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек.
Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления.
Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает в качестве плацдарма для последующего наступления на захваченную россиянами Горловку.
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