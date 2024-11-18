РФ вклинивается в оборону и продвигается на востоке: в ВСУ назвали направление

На Донбассе ситуация сложная, враг накапливает значительные ресурсы, говорит Анастасия Бобовникова.

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ВСУ отражают атаки оккупантов / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/ab3.army

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У оккупантов медленное продвижение в Торецке

В районе Часова Яра РФ накапливает силы

Армия страны-оккупанта РФ продолжает медленно продвигаться в Торецке Донецкой области, сообщила спикер оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Как подчеркнула она в эфире информационного телемарафона, подразделения ВСУ сдерживают штурмы россиян.

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Спикер ОТГ "Луганск" подчеркнула, что бои в Торецке продолжаются ежедневно, при этом враг пытался вклиниться в оборону украинских военных. Вместе с тем она также уточнила, что оккупанты медленно продвигаются, а за минувшие сутки Силами обороны ликвидировано около 20 оккупантов и около 50 ранены.

"Продвижение у них в Торецке действительно минимальное. За месяц они продвинулись буквально на одну улицу и в это время ежедневно "клали" по 70-80 человек, чтобы продвинуться на несколько домов", — сказала она.

По словам представителя ВСУ, в районе Часового Яра ситуация сложная, при этом враг накапливает значительные ресурсы.

"Личный состав армии РФ перебегает через канал и пытается там накапливаться. Их там уже довольно много, хотя мы стараемся всеми силами останавливать эти продвижения, не давать закрепиться", — добавила Бобовникова.

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвигаются в районе Торецка. Украинским военным уже удалось отбить несколько кварталов в городе и на этом продвижение не прекратилось.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в районе Торецка количество штурмов резко стихло. На ситуацию влияют значительная протяженность фронта и большие потери со стороны россиян.

Как сообщал ранее Главред, россияне хотят создать ударный кулак на Покровском направлении. За текущие сутки зафиксировано 28 вражеских штурмов на этом участке фронта.

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Торецк Торецк (в 1936—2016 годах — Дзержи́нск) – город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался самым крупным городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления. Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает в качестве плацдарма для последующего наступления на захваченную россиянами Горловку.

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