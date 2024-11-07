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Сильно повреждены несколько кораблей: новые детали удара по флотилии РФ на Каспии

Юрий Берендий
7 ноября 2024, 15:40
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Силы обороны поразили 3 корабля РФ, каждый из которых может нести на себе по 8 ракет во время атаки беспилотников по порту в Каспийске, указывает эксперт.
Сильно повреждены несколько кораблей: новые детали удара по флотилии РФ на Каспии
Украинский дрон одним ударом повредил 3 военных корабля РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • В результате удара дронами по Каспийску серьезно повреждены 3 ракетных корабля РФ
  • Украина может повторить подобные атаки
  • В развитие базы ВМС в Каспийске РФ вложила значительные ресурсы

Вследствие удара украинского беспилотника 6 ноября по базе российской флотилии в Каспийске, три ракетных корабля могли получить значительные повреждения. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" сообщил капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины Андрей Рыженко.

Он отметил, что мощность взрыва могла составлять около 100 кг взрывчатки, чего достаточно для существенного поражения таких кораблей, как "Дагестан", "Татарстан" и однотипного судна.

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"Это легкие корветы ракетные, длина более 100 метров, но каждый из них может нести 8 крылатых ракет. И они уже стреляли по Украине и могут стрелять", - отметил Рыженко.

По его словам, этот удар по флотилии россиян является очень серьезным сигналом о том, что Украина может это повторить.

"Я думаю, наши силы обороны сейчас изучают все особенности этого удара, думаю, что это будет продолжено", - сказал Рыженко.

Он отметил, что удар по российской флотилии является серьезным сигналом, демонстрируя, что Украина способна повторить подобные действия. По его мнению, база в Каспийске имеет большое значение для России: ее создали несколько лет назад, перенеся туда основные силы Каспийской флотилии, которые ранее базировались в Астрахани на Волге до 2018 года.

В то же время он подчеркнул, что удаленность Астрахани от Каспийского моря была проблемой для России, поскольку контроль над Каспийским морем является для нее стратегически важным, особенно для транспортировки грузов из Ирана.

На обустройство базы в Каспийске вложены значительные средства, и сейчас там размещены пять ударных ракетных кораблей (еще три "Каракурта" должны прибыть), дивизион десантных катеров, а также 177-й полк морской пехоты.

"Поэтому сам факт, что наши силы обороны проникли на такую очень важную базу, это серьезный успех. И то, что этот самолет-беспилотник пролетел такое серьезное расстояние и минимум один из двух нанес поражение - это очень хороший результат", - заявил Рыженко.

Несмотря на то, что база стала новой "горячей точкой", он сомневается, что россияне оставят ее. Скорее всего, они усилят там системы ПВО.

Дрон
Что известно об ударном дроне "Лютый" / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Рыженко

Андрей Рыженко - капитан первого ранга (в запасе), бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины (2004-2020 гг.). Служил на борту пяти различных боевых кораблей, в штабе ВМС Украины работал заместителем начальника по евроатлантической интеграции, начальником управления оборонного планирования и науки.

Четыре года проходил службу офицером штабного элемента партнерства в J-7 (управление боевой подготовки) Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Был руководителем рабочей группы международных экспертов по проработке Стратегии ВМС ВС Украины 2035, был помощником министра обороны Украины.

Удар беспилотника мы по Каспийску - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 6 ноября в Каспийске были слышны взрывы, которые, по словам местных жителей, были результатом атаки неизвестных беспилотников. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что украинские дроны преодолели около тысячи километров, чтобы достичь территории России.

Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил, что беспилотники поразили порт, где размещены корабли ВМФ России.

Атака на Каспийскую флотилию РФ, которая совпала с днем выборов президента США, может быть демонстрацией силы Украины, считает аналитик BILD Юлиан Рёпке. Он отметил, что это первый случай с начала полномасштабного вторжения, когда ВСУ нанесли удар по российской флотилии в Каспийском море.

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