Скандал на похоронах Полякова: жена нардепа набросилась на Скороход

Похороны Антона Полякова / APnews

В Чернигове в здании областной филармонии на похоронах народного депутата Антона Полякова произошел конфликт.

Супруга скончавшегося нардепа Галина резко отреагировала на появление на похоронах другого нардепа Анны Скороход, которую СМИ назвали сожительницей Полякова, пишет Telegram-канал PavlovskyNEWS.

"Пока журналисты общались с депутатами на улице, попрощаться с Поляковым пришла его сожительница нардеп Анна Скороход. Когда её увидела вдова Полякова, то спросила, как она посмела прийти. После этого вдова вышла на улицу", - говорится в сообщении.

Вдова Антона Полякова Галина / APnews

Журналисты добавили, что цветы, которые положила на гроб Скороход, убрала мама Полякова.

Читайте такжеНаркотики не употреблял: в Раде намекнули на убийство Полякова и назвали причину

Реклама

Что известно о личной жизни Полякова и Скороход

Отметим, что летом во Львове журналисты засекли вместе отдыхающих Полякова и Скороход. Они находились за столиком в кафе и близко общались.

Антон Поляков и Анна Скороход / Tabloid

Добавим, что Скороход замужем за Алексеем Алякиным, у них есть маленький сын. Парламентарий Антон Поляков состоял в браке. Со своей женой Галиной он воспитывал двух дочерей.

Смерть нардепа Антона Полякова:

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Читайте такжеОтравление Полякова метадоном: эксперт выдвинул неожиданную версию и назвал мотив

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".