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Скандал на Закарпатье: учительница избивала детей прямо на уроке

22 января 2022, 18:11

Учительница кричала на школьника, который не мог решить пример у доски, а также била его рукой по голове.

Учительница била детей на уроке / Скриншот

На Закарпатье произошел скандал. Учительница математики била и унижала детей прямо во время занятий.

Видео с издевательствами педагога снял ученик одной из школ Раховщины. Оно уже опубликовано в Сети.

На кадрах зафиксировано, как учительница математики кричит на школьника, который не может решить пример у доски, а также бьет его рукой по голове.

В комментариях к видео пишут, что инцидент произошел в селе Верхнее Водяное, Великобучковской ОТО на Раховщине.

Оскорбления ребенка учительницей:

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  • "Ты, бездельник несчастный";
  • "Говори, потому что я сейчас буду лупить";
  • "Сейчас ты сдохнешь".
  • "Юра, ты плачешь теперь?".

Реакция властей

Учительница школы на Закарпатье, попавшая в скандал из-за того, что обзывала и избивала одного из учеников, уволилась по собственному желанию, сообщила директор департамента образования, науки молодежи и спорта Закарпатской области Марьяна Марусинец, пишет Перший.com.ua.

По ее словам, в департаменте создана комиссия, которая в настоящее время изучает все обстоятельства инцидента. Учительница написала объяснительную записку и заявление на увольнение по собственному желанию.

"У преподавательницы довольно хорошая характеристика, раньше в таких ситуациях замечена не была. Сейчас мы выясняем был это лишь один случай или такое поведение для нее характерно", — отмечает Марусинец.

Также стало известно, что мать школьника никаких претензий к учительнице не имеет. В понедельник пройдет заседание комиссии с участием мамы ученика, учительницы, директора школы и полиции.

Стражи порядка зарегистрировали данное происшествие, группа быстрого реагирования выехала на место инцидента для выяснения всех обстоятельств дела. За такие деяния предусмотрена ответственность по ст. 173−4 КУоАП, то есть буллинг (травля) участника образовательного процесса.

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