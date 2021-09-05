Скандал в Киеве: персонал кафе не пустил ребенка в туалет, владелица опозорилась с оправданием

Ребенка не пустили в туалет в киевском кафе / pixabay.com

В Киеве разгорелся скандал после того, как персонал кафе July_Coffee отказался пустить трехлетнюю дочку посетительницы в туалет.

Конфликт произошел на улице Вышгородской, сообщается в Telegram-канале Черный список. Сотрудники кафе аргументировали свои действия тем, что санузел якобы предназначен только для персонала.

Возмущенная посетительница Инна пишет, что она пожаловалась на обслуживание владелице кофейни в мессенджере.

В свою очередь хозяйка кофейни пообещала рассказать о причинах конфликта. Однако своего слова она так и не сдержала, поскольку посетительница выложила историю в Сеть. После этого хозяйка кафе обвинила ее в том, что она не захотела узнать причину произошедшего.

Кроме того, посетительница также заявила, что в кафе нарушают закон, так как каждое заведение общественного питания должно обеспечивать своим клиентам такие базовые потребности, как уборная.

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"Я написала руководству. Передо мной не извинились", - пишет Инна.

"У каждого консьержа, в каждом подъезде – есть уборная, которой всегда можно воспользоваться. Если вам доставляет такие муки ходить в нашу студию. Есть полно альтернативы вокруг", - ответила ей владелица заведения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве пьяному посетителю не понравилось обслуживание в кафе и поэтому он решил устроить в нем пожар.

Спасатели ликвидировали пожар, а полицейские неподалеку от места происшествия обнаружили мужчину, который и совершил правонарушение.