Скандальная 8-летняя модель вновь появилась в Instagram

Юная украинка после разразившегося скандала в соцсетях сообщила, что завела себе новый аккаунт в соцсети.
Скандальные блогеры Мила Маханец и Паша Пай вернулись в Instagram после того, как их аккаунты были заблокированы, об этом можно судить по появлению детей в Соцсети.
8-летняя украинская модель Мила, которая закрутила роман с 13-летним Пашей, и попала в скандал, сообщила, что она с нетерпением ждет лета, а также похвасталась новой школой. Девочка будет обучаться не дистанционно, а в стандартном режиме. Судя по всему, это учебное заведение частное.
Юная украинка после разразившегося скандала в соцсетях сообщила, что завела себе новый аккаунт в соцсети. В нем она будет рассказывать о своей учебе и других интересных событиях из жизни.
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В одном из сторис Мила сообщила, что соцсеть заставила их понервничать, но сейчас они очень рады с Пашей сюда вернуться.
Также на одном из кадров девочка сообщает, что очень скучает по своему бойфренду Паше.
Скандал вокруг "романа" Миланы Маханец и Павла Пая:
- 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай публикуют в социальных сетях снимки, на которых демонстрируют объятия и поцелуи. Ранее сама девочка подтвердила в соцсети, что они начали встречаться и якобы "спят вместе".
- Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что за отношениями восьмилетней украинки Миланы и ее возлюбленного, 13-летнего блогера Паши, может стоять серьезный бизнес – кто-то зарабатывает деньги на этой скандальной истории.
- Полиция открыла производство по факту "отношений" 8-летней модели и 13-летнего блогера, чьи фото и видео в Instagram привлекли всеобщее внимание и вызвали возмущение.
- Мать Миланы Маханец уже дала показания полиции в Ирпене. По ее словам, дети вместе не живут, хотя девочка ранее рассказывала об этом в своем аккаунте в Instagram.
- Дедушкой скандальной 8-летней модели Миланы оказался главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко.