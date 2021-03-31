Скандальная 8-летняя модель вновь появилась в Instagram

Милана Маханец вернулась с Соцсети / Фото instagram.com/milamaxanets

Скандальные блогеры Мила Маханец и Паша Пай вернулись в Instagram после того, как их аккаунты были заблокированы, об этом можно судить по появлению детей в Соцсети.

8-летняя украинская модель Мила, которая закрутила роман с 13-летним Пашей, и попала в скандал, сообщила, что она с нетерпением ждет лета, а также похвасталась новой школой. Девочка будет обучаться не дистанционно, а в стандартном режиме. Судя по всему, это учебное заведение частное.

Юная украинка после разразившегося скандала в соцсетях сообщила, что завела себе новый аккаунт в соцсети. В нем она будет рассказывать о своей учебе и других интересных событиях из жизни.

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В одном из сторис Мила сообщила, что соцсеть заставила их понервничать, но сейчас они очень рады с Пашей сюда вернуться.

Также на одном из кадров девочка сообщает, что очень скучает по своему бойфренду Паше.

Скандал вокруг "романа" Миланы Маханец и Павла Пая: