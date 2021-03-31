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Скандальная 8-летняя модель вновь появилась в Instagram

31 марта 2021, 21:52

Юная украинка после разразившегося скандала в соцсетях сообщила, что завела себе новый аккаунт в соцсети.

Милана Маханец
Милана Маханец вернулась с Соцсети / Фото instagram.com/milamaxanets

Скандальные блогеры Мила Маханец и Паша Пай вернулись в Instagram после того, как их аккаунты были заблокированы, об этом можно судить по появлению детей в Соцсети.

8-летняя украинская модель Мила, которая закрутила роман с 13-летним Пашей, и попала в скандал, сообщила, что она с нетерпением ждет лета, а также похвасталась новой школой. Девочка будет обучаться не дистанционно, а в стандартном режиме. Судя по всему, это учебное заведение частное.

Юная украинка после разразившегося скандала в соцсетях сообщила, что завела себе новый аккаунт в соцсети. В нем она будет рассказывать о своей учебе и других интересных событиях из жизни.

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В одном из сторис Мила сообщила, что соцсеть заставила их понервничать, но сейчас они очень рады с Пашей сюда вернуться.

Также на одном из кадров девочка сообщает, что очень скучает по своему бойфренду Паше.

Скандал вокруг "романа" Миланы Маханец и Павла Пая:

  • 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай публикуют в социальных сетях снимки, на которых демонстрируют объятия и поцелуи. Ранее сама девочка подтвердила в соцсети, что они начали встречаться и якобы "спят вместе".
  • Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что за отношениями восьмилетней украинки Миланы и ее возлюбленного, 13-летнего блогера Паши, может стоять серьезный бизнес – кто-то зарабатывает деньги на этой скандальной истории.
  • Полиция открыла производство по факту "отношений" 8-летней модели и 13-летнего блогера, чьи фото и видео в Instagram привлекли всеобщее внимание и вызвали возмущение.
  • Мать Миланы Маханец уже дала показания полиции в Ирпене. По ее словам, дети вместе не живут, хотя девочка ранее рассказывала об этом в своем аккаунте в Instagram.
  • Дедушкой скандальной 8-летней модели Миланы оказался главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко.

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