"Скрываться – это ежеминутное унижение": Елена Зеленская рассказала, за что особенна зла на рашистов

Владимир Зеленский, Елена Зеленская / скриншот из видео

Супруга президента Украины Елена Зеленская дала большой комментарий по поводу того, как решаются вопросы ее безопасности во время войны, которую развязала Россия против Украины. Об этом первая леди рассказала в интервью турецкому порталу Anadolu Agency.

Жена президента призналась, что чувствует себя униженной из-за того, что должна прятаться. Хотя это необходимо из соображений безопасности.

При этом Зеленская отметила, что угроза для жизни нависла над каждым жителем Украины. И этого первая леди никогда этого не простит россиянам.

"Скрываться – это унижение. Я чувствую это унижение ежеминутно. Я никогда этого не прощу. А угроза для жизни постоянно существует для каждого из нас – для всех женщин, мужчин и детей Украины. Очевидно, всех нас уничтожить невозможно. И всякий, кто уцелеет, навсегда сохранит это чувство", – сказала Зеленская.

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Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская в интервью чешскому еженедельнику Respekt высказалась о зверствах оккупантов и рассказала, почему подчиненные Путина превращаются в маньяков.

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