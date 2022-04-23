УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Скрываться – это ежеминутное унижение": Елена Зеленская рассказала, за что особенна зла на рашистов

23 апреля 2022, 18:25

При этом первая леди страны, супруга президента Елена Зеленская в категорическом тоне отметила, что угроза для жизни нависла над каждым жителем Украины.

Владимир Зеленский, Елена Зеленская
Владимир Зеленский, Елена Зеленская / скриншот из видео

Супруга президента Украины Елена Зеленская дала большой комментарий по поводу того, как решаются вопросы ее безопасности во время войны, которую развязала Россия против Украины. Об этом первая леди рассказала в интервью турецкому порталу Anadolu Agency.

Жена президента призналась, что чувствует себя униженной из-за того, что должна прятаться. Хотя это необходимо из соображений безопасности.

При этом Зеленская отметила, что угроза для жизни нависла над каждым жителем Украины. И этого первая леди никогда этого не простит россиянам.

"Скрываться – это унижение. Я чувствую это унижение ежеминутно. Я никогда этого не прощу. А угроза для жизни постоянно существует для каждого из нас – для всех женщин, мужчин и детей Украины. Очевидно, всех нас уничтожить невозможно. И всякий, кто уцелеет, навсегда сохранит это чувство", – сказала Зеленская.

Читайте также"Оккупанты лишь оттягивают неизбежность": главное из вечернего обращения Зеленского

Напомним, ранее первая леди Украины Елена Зеленская в интервью чешскому еженедельнику Respekt высказалась о зверствах оккупантов и рассказала, почему подчиненные Путина превращаются в маньяков.

Читайте также:

Автор: Егор Бунин
viber
Владимир Зеленский Елена Зеленская новости Украины
Реклама
Популярное
Астролог рассказала, когда война в Украине закончится и будет подписан мирный договорАстролог рассказала, когда война в Украине закончится и будет подписан мирный договор Денежная удача, осуществление мечты и успех в карьере: кто из знаков счастливчики в год ТиграДенежная удача, осуществление мечты и успех в карьере: кто из знаков счастливчики в год Тигра Приметы на 23 апреля: что нельзя делать в Великую субботу и как уберечься от бедыПриметы на 23 апреля: что нельзя делать в Великую субботу и как уберечься от беды Из 300 выжили всего 60: ВСУ разгромили батальон оккупантов, который только перебросили в УкраинуИз 300 выжили всего 60: ВСУ разгромили батальон оккупантов, который только перебросили в Украину ВСУ ликвидировали на Донбассе группу "африканских" наемников, которую прислала РоссияВСУ ликвидировали на Донбассе группу "африканских" наемников, которую прислала Россия
Поддержите Главред

Последние новости

18:35

Оккупантов выбивают с Харьковщины: в британской разведке показали карту боевых действий

18:25

"Скрываться – это ежеминутное унижение": Елена Зеленская рассказала, за что особенна зла на рашистов

18:18

В Мариуполе оккупанты сорвали эвакуацию и насильно вывезли людейВидео

18:16

Россия "отменила" 9 мая: почему россиянам недолго осталось до газовых камермнение

17:59

"Дома ждали дети": женщина рассказала, как ее зверски насиловали оккупанты в РубежномВидео

Реклама
17:57

Оккупантов РФ на Донбассе ждет провал: западный эксперт назвал причинуВидео

17:25

Одессу атаковали оккупанты с самолетов Ту-95: много жертв и раненых украинцевВидео

17:20

РФ стягивает резервы: в ВСУ назвали направление нового удара оккупантовВидео

17:15

"Я, наверное, люблю": Дантес впервые рассказал о своих чувствах к Наде Дорофеевой после расставанияВидео

17:05

"Не могу сидеть сложа руки": на Одесчине отец пошел защищать Украину вместе с сыновьями

16:54

ВСУ уничтожили командный пункт врага под Херсоном: убиты двое генералов РФ, один - раненВидео

16:42

На Пасху ударят заморозки: синоптики предупредили об опасных явленияхВидео

16:28

Британия нанесет ответный удар: Джонсон жестко ответил на ядерный шантаж ПутинаВидео

16:15

Армия Украины продолжит бить оккупантов: в Минобороны пообещали новые "пасочки" для РФВидео

15:48

РФ нанесла ракетный удар по Одессе: что известно о жертвах и разрушенияхВидео

15:46

Россия не хочет отказываться от роскоши, или Как Путин решил пойти путем Саддама Хусейнамнение

15:45

Украинская разведка вычислила тысячи оккупантов, зверствовавших в Запорожье и Мариуполе

15:39

Максим Галкин рассказал об угрозах и преследованиях ФСБ: "Делают это негласно"Видео

15:32

Захлопнуть рашистов в ловушке: эксперт объяснил необходимость уничтожения Крымского мостаВидео

15:17

Оккупанты украли зерно из элеватора в Херсонской области и через захваченный Крым увезли все в РФ

Реклама
14:56

"Пасхалки хохлам готовят": оккупанты готовятся к новым обстрелам и пишут на снарядах Христос воскресВидео

14:50

Пекин не поддержал Путина по Украине: эксперт объяснил, как Китай поставил на место РФВидео

14:42

Благодатный огонь 2022 сошел: видео и что являет собой великое чудо христианстваВидео

14:24

Переговоры в тупике: в США предупредили о рисках ядерного удара РФ по УкраинеВидео

14:08

В Мариуполе оккупанты убили двух маленьких девочек: Лиза и Соня играли в местном театре

13:51

Чтобы розы пышно цвели: как приготовить лучшее удобрение для цветов из того, что всегда есть дома

13:44

Точно бьет на 40 километров: Украину вооружили мощными гаубицами М777 с "умными" снарядамиВидео

13:43

Арестович рассказал о непростой ситуации в Мариуполе и планах оккупантов на Херсонщине

13:28

Когда армия Украины и народ показали способность победить РФ, с Запада хлынуло оружие – Резников

13:26

Гопники из 90-х перепутали район: почему война в Украине - это надолгомнение

12:58

Под Мариуполем ВСУ "перемололи" почти весь личный состав полицаев "ДНР" - разведкаВидео

12:58

Приметы на 24 апреля: что нельзя делать на Пасху и как не попасть в бедуВидео

12:51

Эктор Хименес-Браво впервые показал лицо своей молодой девушки-украинки

12:33

"Снайпер четверых снял сегодня": ВСУ "навешивают" оркам - оккупанты в шокеВидео

12:14

Оккупанты России в начале войны убили священника: что известно о погибшем в Иванково отце Максиме

12:02

Час расплаты и полный крах уже скоро: астролог рассказала, что ждет Путина, Шойгу и всю РоссиюВидео

11:57

Ослеп и обжег лицо: врачи спасают получившего тяжелое ранение под Бахмутом бойца ВСУВидео

11:27

Почему Россия попытается закончить войну в Украине до июнямнение

11:19

Мощный контрудар ВСУ под Харьковом: орков выбили из трех населенных пунктовВидео

11:13

Подоляк оценил шансы на завершение войны с РФ дипломатическим путемВидео

Реклама
10:58

Тяжелое вооружение для Украины: у Зеленского раскрыли детали поставок союзниковВидео

10:46

Германия не готова отказаться от газа из РФ: Шольц опасается "серьезных последствий" для ЕвропыВидео

10:34

Ждем май: астролог назвала даты завершения войны в Украине и возвращения территорийВидео

10:31

Бригада насильников и убийц: "отличившегося" в Буче комбрига РФ повысили до полковникаВидео

10:30

Гороскоп на завтра 24 апреля 2022: Львам – счастливые сны, Скорпионам – подсказки судьбы

09:53

Молоко со взрывчаткой: в Херсоне оккупанты раздают украинцам заминированную гуманитаркуФотоВидео

09:31

Армия Украины бьет оккупантов: Россия атакует, но не может прорвать оборону – разведка БританииВидео

09:18

Как Германию превратили в заложника Путинамнение

09:00

Гороскоп на май 2022: Овнов ждет самый удачный месяц годаВидео

08:53

РФ ударила ракетами по больнице на Николаевщине - там как раз рожала женщина и проводили операциюВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять