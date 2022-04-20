Самый популярный президент: кто из мировых звезд подписан на Зеленского в Instagram

Владимир Зеленский / УНИАН

После масштабного вторжения войск Путина на территорию Украины, многие ждали от президента Владимира Зеленского публичных заявлений.

Уверенны, что каждый украинцев подписан на президента в социальных сетях. Ведь многие политики сейчас используют соцсети, как инструмент общения с народом.

Instagram президента Украины Владимира Зеленского за 3 года из нескольких тысяч подписчиков выросла до 16,8 миллионов. Только у президента США Джо Байдена 18,6 миллионов.

Многие называют Владимира Зеленского самым популярным президентом мира, пишет 24 канал.

Кто следит за Владимиром Зеленским в Instagram:

актриса Вера Фармига - голливудская звезда украинского происхождения;

модель Мэй Маск - мама миллиардера Илона Маска;

политик Иванка Трамп - дочь бывшего президента США Дональда Трампа;

актриса Иванна Сахно - голливудская звезда украинского происхождения;

певица Рита Ора - одна из самых популярных британских певиц;

актриса Кэтрин Винник - голливудская звезда украинского происхождения;

певица Мадонна - одна из самых известных попзвезд современности;

актриса Шеннен Догерти - звезда популярного сериала "Все женщины – ведьмы";

актриса Марина Мазепа - тоже голливудская звезда украинского происхождения;

актер Люк Эванс - британская звезда фильмов;

актриса Кетра-Зета Джонс - британская звезда, женщина Майкла Дугласа;

актриса Лили Джеймс - британская актриса.

Также на странице Владима Зеленского можно заметить: Ким Кардашян, Шон Пенн, Кэтрин Винник, Микки Рурк, Шэрон Стоун.

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