Самый популярный президент: кто из мировых звезд подписан на Зеленского в Instagram

Многие называют Владимира Зеленского самым популярным президентом мира.
После масштабного вторжения войск Путина на территорию Украины, многие ждали от президента Владимира Зеленского публичных заявлений.
Уверенны, что каждый украинцев подписан на президента в социальных сетях. Ведь многие политики сейчас используют соцсети, как инструмент общения с народом.
Instagram президента Украины Владимира Зеленского за 3 года из нескольких тысяч подписчиков выросла до 16,8 миллионов. Только у президента США Джо Байдена 18,6 миллионов.
Многие называют Владимира Зеленского самым популярным президентом мира, пишет 24 канал.
Кто следит за Владимиром Зеленским в Instagram:
- актриса Вера Фармига - голливудская звезда украинского происхождения;
- модель Мэй Маск - мама миллиардера Илона Маска;
- политик Иванка Трамп - дочь бывшего президента США Дональда Трампа;
- актриса Иванна Сахно - голливудская звезда украинского происхождения;
- певица Рита Ора - одна из самых популярных британских певиц;
- актриса Кэтрин Винник - голливудская звезда украинского происхождения;
- певица Мадонна - одна из самых известных попзвезд современности;
- актриса Шеннен Догерти - звезда популярного сериала "Все женщины – ведьмы";
- актриса Марина Мазепа - тоже голливудская звезда украинского происхождения;
- актер Люк Эванс - британская звезда фильмов;
- актриса Кетра-Зета Джонс - британская звезда, женщина Майкла Дугласа;
- актриса Лили Джеймс - британская актриса.
Также на странице Владима Зеленского можно заметить: Ким Кардашян, Шон Пенн, Кэтрин Винник, Микки Рурк, Шэрон Стоун.
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Автор: Маша Тупченко