"Позволит спасти жизни тысячи людей": Зеленский назвал, что нужно Украине для войны с Россией

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к украинцам и миру в конце 55-го дня войны, которую Россия начала против нашей страны.

Российская армия в этой войне навсегда впишет себя в мировую историю как наиболее варварскую и бесчеловечную армию мира, сказал глава государства.

"Целенаправленно убивать мирных людей, разрушать жилые кварталы, гражданскую инфраструктуру, применять для этого все виды вооружений, в том числе запрещенные международными конвенциями, – это уже фирменный почерк российской армии. И это такая подлость, которая на поколение обозначит российское государство как источник абсолютного зла", - сказал президент.

Президент отметил, что каждый день имеет значение и любое промедление с помощью Украине приводит к тому, что оккупанты получают возможность убить еще больше украинцев.

"Если бы мы получили в первую неделю войны то, что получаем сейчас, то польза для Украины и свободы в Европе была бы больше. Я уверен. Если мы получим прямо сейчас то, что у некоторых партнеров запланировано для передачи Украине в ближайшие недели, - это позволит спасти жизни тысяч и тысяч людей", - сказал Зеленский.

Наступление России на Донбасс

Президент Владимир Зеленский сделал заявление, согласно которому Россия начала наступление на Донбассе. Захватчики стянули значительное число войск и военного контингента в регион. Но украинцы продолжат защищаться и бороться за свои земли.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что Москва преследует четыре задачи на Донбассе. Речь идет о взятии под контроль таких городов, как Рубежное, Попасная и Северодонецк. Также оккупанты собираются продвинуться на Изюмском направлении в сторону Славянска и Краматорска. Кроме того, они заинтересованы в движении в сторону Гуляйполя Запорожской области и Мариуполя, а также в направлении Херсонской области.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия уже к Пасхе планирует захватить Донбасс. Путин по-прежнему намерен уничтожить Украину как государство. Ситуация не будет другой до тех пор, пока Киев не одержит окончательную победу над Москвой.

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