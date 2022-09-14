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Следом Чернобаевка: украинские военные освободили Киселевку и двигаются к Херсону

14 сентября 2022, 22:16

На Карантинном острове в Херсоне были сильные взрывы в результате "ювелирного попадания по месту проживания и концентрации россиян".

Херсон, Херсонская область
Херсонская область / GeneralStaff.ua, цензор. нет

Бойцы вооруженных сил Украины освободили село Киселевка Херсонской области.

Как заявил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в эфире телемарафона, теперь от Херсона их отделяет только Чернобаевка.

"Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости к самому областному центру. Единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию город Херсон, это знаменитая Чернобаевка", - заявил Самойленко.

Видео дня

Также, по его словам, вчера на Карантинном острове в Херсоне были сильные взрывы в результате "ювелирного попадания по месту проживания и концентрации россиян".

Также были нанесены удары по оккупантам в Новой Каховке, Голой Пристани и других городах.

Херсонская область карта

Ситуация в Херсонской области

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что у группировки российских войск на правом берегу Днепра на Херсонщине, которой грозит окружение, остается только два варианта действий. Они могут пойти либо на "жест доброй воли", либо попытаться уплыть через Днепр.

Аналитик ISW Джордж Баррос ранее заявил, что если ВСУ смогут окружить и взять в осаду войска РФ в Херсоне, они докажут свою способность повторить аналогичный сценарий на южном и восточном фронтах. По его словам, украинские войска грамотно ведут наступление. Результаты будут уже спустя несколько месяцев.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что ВСУ продвигаются в Херсонской области. Украинские силы подходят к оккупированному Херсону с разных сторон. Войска России в Херсоне могут оказаться в окружении.

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