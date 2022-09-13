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Войска РФ отошли с Киселевки и открывают для ВСУ путь к северо-западной части Херсона - ISW

13 сентября 2022, 07:30

Контрнаступательные атаки ВСУ в Херсонской области проходят в быстром темпе, считают аналитики.

Херсон ВСУ войска РФ
Армия Украины продвигается на Херсонщине, оккупанты отходят с ряда позиций / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

Успешное наступление сил обороны Украины на позиции войск России в Херсонской области оказывает существенное влияние на моральное состояние и военный потенциал оккупантов. Они отходят с Киселевки, вследствие чего украинским войскам может открыться путь к северо-западным окрестностям Херсона. Наступательные действия ВСУ проходят в быстром темпе. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В отчете ISW речь идет о том, что в районе Киселевки – в 15 км от оккупированного Херсона – оккупанты отходят с ряда позиций.

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"Спутниковые снимки позиций РФ в Киселевке (в 15 км к северо-западу от Херсона) показывают, что все российские машины, кроме четырех, отошли от предыдущих передовых позиций", - указывается в сообщении.

Специалисты отмечают, что населенный пункт – точки оперативного значения для войск РФ вокруг Херсона. Это последний крупный населенный пункт вдоль шоссе E58 и железнодорожной линией между позициями ВСУ и Чернобаевкой.

Если россияне отойдут с Киселевки, у них возникнут проблемы с удержанием северо-западных окрестностей оккупированного Херсона.

"Очевидное отвод российских войск с этой позиции может нарушить способность россиян защитить северо-западные окрестности города Херсона и свидетельствует о том, что российские войска в этом районе чувствуют непосредственную угрозу своим позициям", - отметили аналитики.

Также они привели заявление представителя Оперативного командования Юг Натальи Гуменюк, которая сказала, что оккупанты РФ, которые находятся на правом берегу Днепра, пытаются достичь договоренностей с ВСУ о капитуляции.

Как полагают в ISW, ситуация показывает, что контрнаступление ВСУ идет в достаточно быстром темпе.

"Сообщение о переговорах и о капитуляции являются индикаторами того, что украинские контрнаступления на юге происходят в быстром темпе", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Ситуация в Херсонской области

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что у группировки российских войск на правом берегу Днепра на Херсонщине, которой грозит окружение, остается только два варианта действий. Они могут пойти либо на "жест доброй воли", либо попытаться уплыть через Днепр.

Аналитик ISW Джордж Баррос ранее заявил, что если ВСУ смогут окружить и взять в осаду войска РФ в Херсоне, они докажут свою способность повторить аналогичный сценарий на южном и восточном фронтах. По его словам, украинские войска грамотно ведут наступление. Результаты будут уже спустя несколько месяцев.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что ВСУ продвигаются в Херсонской области. Украинские силы подходят к оккупированному Херсону с разных сторон. Войска России в Херсоне могут оказаться в окружении.

Смотрите видео ТСН - что происходит в Херсонской области

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