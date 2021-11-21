Случайно попал не в того: в Черкасской области охотник выстрелил в друга

43-летний охотник получил ранение в живот.
В Чигирине Черкасской области охотник случайно подстрелил мужчину. Пострадавшего быстро доставили в больницу и прооперировали.
Как сообщила полиция Черкасской области в Facebook, инцидент произошел 20 ноября в селе Ивановка Чигиринской ОТГ.
"43-летний охотник получил ранение в живот. В него случайно выстрелил коллега", - говорится в сообщении.
Полиция сообщает, что раненого доставили в Чигиринскую центральную районную больницу и срочно прооперировали. Пока жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Правоохранители установили группу охотников из 17 человек.
"Зарегистрированное оружие в охотника, который выстрелил по неосторожности, изъяли", — говорится в сообщении.
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Следователями Черкасского районного управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 128 УК (неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение). Соответствующие экспертные исследования продолжаются.
Неосторожному охотнику теперь грозит до двух лет лишения свободы.
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