Случайно попал не в того: в Черкасской области охотник выстрелил в друга

Национальная полиция / УНИАН

В Чигирине Черкасской области охотник случайно подстрелил мужчину. Пострадавшего быстро доставили в больницу и прооперировали.

Как сообщила полиция Черкасской области в Facebook, инцидент произошел 20 ноября в селе Ивановка Чигиринской ОТГ.

"43-летний охотник получил ранение в живот. В него случайно выстрелил коллега", - говорится в сообщении.

Полиция сообщает, что раненого доставили в Чигиринскую центральную районную больницу и срочно прооперировали. Пока жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Правоохранители установили группу охотников из 17 человек.

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"Зарегистрированное оружие в охотника, который выстрелил по неосторожности, изъяли", — говорится в сообщении.

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Следователями Черкасского районного управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 128 УК (неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение). Соответствующие экспертные исследования продолжаются.

Неосторожному охотнику теперь грозит до двух лет лишения свободы.

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