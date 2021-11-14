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Вышли "на охоту": в России жители перерыли всю рощу в поисках 100 долларов от "Орла и решки"

14 ноября 2021, 16:45

Казанцы очень хотели найти деньги, спрятанные ведущим Тимуром Родригесом.

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Казанцы разворотили пни в Березовой роще в поисках 100 долларов от "Орла и решки" / 1zoom.ru

В России в Казани съемка популярной программы "Орел и решка" заставила местных разворотить пни в березовой роще в поисках заветных 100 долларах, спрятанных ведущим Тимуром Родригесом.

Как пишут местные СМИ, после шоу жители Казани съехались к роще и весь день искали заветную бутылку. Кто-то даже отказался от единственного выходного дня, а кто-то отпросился с работы.

Жажда местных жителей найти деньги была настолько сильной, что все пни в радиусе поиска были вырваны с корнями. В итоге бутылку нашли те, кто посмотрел выпуск по часовому поясу Владивостока. Они припекали на место еще ночью и начали поиски.

Справка. Появление во 2-м сезоне "Орел и решка" спонсора в виде одного из украинских производителей вина повлияло на возникновение традиции. Согласно ей, в каждом городе ведущий с золотой картой прячет запечатанную бутылку, внутри которой лежат $100 с запиской. Нашедшего бутылку просят прислать в программу фото или видео этого процесса

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Ранее Главред писал, что экс-ведущий Орла и Решки Ян Гордиенко разнес отдых в Одессе. Он указал на ужасные дороги и сервис, заоблачные цены и вообще "полную безвкусицу". По мнению блогера, если бы деньги не шли мимо, то у Одессы были бы все шансы стать похожей на Барселону.

"В этот приезд ощущение от города ужасные. Про сумасшедшие цены и полное отсутствие сервиса в связи с бесконечным потоком людей я думаю все в курсе. Но вот Муниципальное развитие города осталось где-то в двухтысячных. Ужасные дороги как для авто, так и пешеходов. О самокатах я вообще молчу, ездить здесь вообще невозможно", – написал блогер.

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