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Папы оценили: в российской школе полуголая учительница исполнила перед детьми танец живота

2 сентября 2021, 14:20

Управление образования проводит проверку.

Учительница исполнила перед детьми танец живота / Скриншот

В России в хабаровской школе №76 на линейке в честь 1 сентября учительница исполнила перед детьми достаточно откровенный танец живота. По данному факту местное управление образования уже назначило служебную проверку.

"Администрация Хабаровска проводит проверку после исполнения танца живота на линейке в школе №76. Папы, возможно, были рады, а вот мамы не оценили", – сообщил Telegram-канал LifeShot и обнародовал видео.

Судя по комментариям, далеко не все оценили подобную выходку:

  • А разве не стриптиз?
  • Культура пробила дно
  • Девушка ошиблась адресом
  • Отцы скидывались

Впрочем, как пишет портал gazeta.ru, некоторые родители вступились за учительницу, заявляя, что выступление всем понравилось: "Не было ни одного слова плохого или негативной реакции. Поймите, это не развлекательный танец "для пап", как писали, это постановка танца птицы. По замыслу, птица расправляет белые крылья. Это значит, что нельзя падать духом".

Но в управлении образования так не считают.

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"Конечно, подобное выступление молодого учителя-педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвящённом Дню знаний. Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы", – говорится в сообщении управления.

Ранее в Сеть попало видео на котором детвора невозмутимо касается на качелях на фоне полыхающего дома в Питере. Местные жители к подобным фаер-шоу привыкли и говорят, что это седьмое ЧП за последнее время.

viber
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