Смертельное плавание в Киевском море на матрасах: найдено тело еще одного ребенка

В Киевском море нашли тело ребенка, который плавал на матрасе и пропал / Скриншот

Во вторник вечером, 22 июня, возле села Козаровичи Вышгородского района Киевщины, которое находится у Киевского водохранилища (моря) местные жители достали из воды тело еще одного ребенка, который с родителями плавал на матрасах.

Жертвой оказался ребенок, 2011 года рождения, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС добавили, что судьба еще одного человека (отца – Ред.) пока неизвестна.

В среду, 23 июня, по состоянию на 7:23 поисковая операция продолжалась.

"К поисковым работам привлекалось 11 человек и четыре единицы техники, из них от ГСЧС восемь человек (в т.ч. четыре водолазы) и две единицы техники (в т.ч. одна лодка)", – отметили в ведомстве.

Напомним, 20 июня возле села Лебедевка Вышгородского района во время отдыха на Киевском море пропали ребенок, 2011 года рождения, и мужчина. Еще одного ребенка вытащили из воды местные жители. Ребенок был 2017 года рождения, он скончался в машине скорой.

Журналисты выяснили, что на Киевском море в беду попали супруги и их две дочери. Семья плавала на двух надувных матрасах. Женщину смогли спасти. В тот день были высокие волны.