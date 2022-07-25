Смертельный удар на Харьковщине: ВСУ разнесли позиции оккупантов РФ

Удар по оккупантам на Харьковщине / Скриншот

Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по российским оккупантам в Харьковской области.

Волонтер Роман Доник опубликовал соответствующие кадры результативной работы ВСУ.

По его данным, кроме разрушенных позиций РФ, враг также понес потери в живой силе.

"Немножко мелкого ювелирного хлопка на Слобожанщине у россиян. Количество новых купленных "ВАЗов" пока выясняется, но точно кто-то из жителей российской глубинки уже стал "счастливым владельцем аааавтаааамааабиля". Минимум один автомобиль сегодня уже забронирован в автосалоне ВАЗ", - добавил Доник.

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Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили батальонно-тактическую группу российских оккупантов из состава 423 мотострелкового полка (в/ч 91701, Наро-Фоминск, Московской области).

Вражеское подразделение входило в состав 4 гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

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