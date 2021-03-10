СМИ узнали, готов ли Путин пригласить Зеленского на переговоры в Москву

Как сообщили в Кремле, пока что администрации двух президентов не обсуждали возможность встречи лидеров стран.
Администрация Президента РФ Владимира Путина и Офис президента Украины Владимира Зеленского не обсуждали возможность встречи лидеров двух стран.
Об этом сообщило управление пресс-службы президента России в комментарии изданию Страна.
При этом в администрации хозяина Кремля заявили, что от личных переговоров Путина и Зеленского не отказываются, но есть условия.
"От встреч не отказываемся, но их нужно тщательно готовить. И лучшей подготовкой здесь было бы выполнение ранее достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении.
У Путина также прокомментировали, готов ли президент РФ пригласить своего украинского коллегу на переговоры в Россию, если поступит соответствующий запрос из Киева.
"Не сомневаемся, что такое предложение будет быстро рассмотрено", - ответили изданию в Администрация президента РФ.
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Встречи в нормандском формате и урегулирование ситуации на Донбассе
- 9 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку встречи лидеров нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе – Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель.
- Однако в случае, если она не состоится, глава украинского государства пообещал найти другой формат переговоров с каждой стороной.
- 9 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу Минска, соответствует нормам международного права". По его словам, теперь все ожидают позицию Кремля.
- Глава ОП также выразил надежду, что инициатива будет предметом обсуждения во время видеоконференции в нормандском формате.
- 10 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о существовании доработанного плана урегулирования ситуации на Донбассе.
- 12 января в Берлине завершились переговоры представителей нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе. По словам Андрея Ермака, дискуссия была непростой, но носила конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным достижением нормандской встречи политических советников в Берлине стало решение о продлении перемирия на Донбассе. Однако участникам удалось обсудить далеко не все вопросы.
- 27 января состоялась очередная встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России в формате видеоконференции. Украину на нормандских переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", - рассказали в ОП.