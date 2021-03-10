СМИ узнали, готов ли Путин пригласить Зеленского на переговоры в Москву

Владимир Зеленский и Владимир Путин / коллаж УНИАН

Администрация Президента РФ Владимира Путина и Офис президента Украины Владимира Зеленского не обсуждали возможность встречи лидеров двух стран.

Об этом сообщило управление пресс-службы президента России в комментарии изданию Страна.

При этом в администрации хозяина Кремля заявили, что от личных переговоров Путина и Зеленского не отказываются, но есть условия.

"От встреч не отказываемся, но их нужно тщательно готовить. И лучшей подготовкой здесь было бы выполнение ранее достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении.

У Путина также прокомментировали, готов ли президент РФ пригласить своего украинского коллегу на переговоры в Россию, если поступит соответствующий запрос из Киева.

"Не сомневаемся, что такое предложение будет быстро рассмотрено", - ответили изданию в Администрация президента РФ.

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