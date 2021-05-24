СМИ выяснили скандальные факты о кандидате на должность главы САП Кроловецкой

Главой САП хотят назначить марионетку, пишут СМИ / facebook.com/sap.gov.ua

Кандидат на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, руководитель Первого подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Елена Кроловецкая имеет долю в незаконной добыче янтаря.

"Ее имя засветилось в "янтарном деле". Какое-то время она была детективом под руководством Бориса Индыченко по "янтарному делу" народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова. При этом, по имеющейся информации, и сама имела долю в "янтарной сфере"", – пишет golos.ua.

Кроме подтасованных данных об образовании Кроловецкая также имеет ближайших родственников в России и отметилась покровительством главы НАБУ Артёма Сытника.

"Яркий пример ситуации, когда во главу САП хотят поставить марионетку, статиста, который будет послушно штамповать спущенные "свыше" решения. Это фактически протеже главы НАБУ Сытника (к нему Елена близка во всех смыслах). Вот, собственно, и разгадка, кто будет дёргать за ниточки в случае её победы", – говорится в публикации.