УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Социологи выяснили, кому из политиков больше всего доверяют украинцы в феврале

10 февраля 2021, 11:19
Прослушать новость
Остановить

Рейтинг недоверия среди украинцев возглавили бывший президент Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Украина,зима
Украинцы определились, кому из политиков доверяют / УНИАН

Социологическая группа Рейтинг провела опрос, по результатам которого выяснилось, кому из украинских политиков больше всего доверяют украинцы в начале февраля 2021 года.

Согласно опросу, рейтинг доверия к политикам возглавил президент Украины Владимир Зеленский. Ему доверяют 38% опрошенных украинцев, не доверяют - 58%, говорится на сайте Рейтинга.

На втором месте по уровню доверия среди украинцев расположился мэр Киева Виталий Кличко. Ему доверяют 34%, не доверяют - 54%.

Замыкает тройку лидеров бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Ему доверяют 32%, не доверяют - 58%.

Далее в списке расположились:

  • Спикер парламента Дмитрий Разумков: доверяют 26% и не доверяют - 37%, еще 33% не знают его.
  • Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко: доверяют 25%, не доверяют - 72%.
  • Глава ОПЗЖ Юрий Бойко: доверяют 24%, не доверяют - 56%.
  • Пятый президент Украины Петр Порошенко: доверяют 23%, не доверяют - 74%.
  • Глава МВД Арсен Аваков: доверяют 21%, не доверяют - 66%.
  • Экс-премьер Арсений Яценюк: доверяют 20%, не доверяют - 74%.
  • Глава Минздрава Максим Степанов: доверяют 12%, не доверяют - 33% (не знают такого - 51%).
  • Действующий глава Кабмина Денис Шмыгаль: доверяют 12%, не доверяют - 54%, треть не слышали о таком.
Кому доверяют украинцы / ratinggroup.ua

Опрос проводился с 6 по 8 февраля 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера).

Читайте такжеПолитолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом Украины

Напомним:

  • Центр Разумкова провел всеукраинский опрос с 29 января по 3 февраля и выяснил, за кого проголосовали бы украинцы на выборах президента. Согласно опросу, Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге.
  • Также социологи разобрались, каким партиям граждане готовы доверить власть в стране.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Юрий Бойко Дмитрий Разумков новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Социологи выяснили, кому из политиков больше всего доверяют украинцы в феврале». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
СБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с МедведчукомСБУ жестко взялась за журналистку из Украины после интервью с Медведчуком Мощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центреМощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центре Требование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и НашТребование арестов журналистов и актриса на митинге: как прошли акции у телеканалов Интер и Наш Когда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогнозКогда государство не сможет платить пенсии украинцам: озвучен прогноз Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2Украинский посол обвинил президента Германии в попытке цинично "обелить" Северный поток-2
Следующий материал

Последние новости

12:00
Гороскоп на 11 февраля для всех: резкий деловой прорыв и наказание за игнор
11:59
Турчинов назвал хрустальную мечту Порошенко
11:57
Воспаление суставов: что нужно знать о заболевании Видео
11:53
В королевской семье Великобритании пополнение
11:50
Почему "распухли" январские платежки за коммуналку: в КГГА назвали причину Видео
Реклама
11:23
Стало известно, почему Притулу вышвырнули из руководства партии Голос Видео
11:19
Социологи выяснили, кому из политиков больше всего доверяют украинцы в феврале Видео
11:19
Секретная запись из Ирана: как Украина будет наказывать за сбитый рейс
11:08
В ЕС раскрыли планы масштабного санкционного удара по России из-за войны на Донбассе Видео
11:04
Шакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакет Фото Видео
11:00
Врач рассказал, что вызывает одышку при ходьбе Видео
10:52
Стало известно, где Холостяк Макс познакомился с молодой женой
10:49
Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы Видео
10:17
Гороскоп на 10 февраля для всех: жизненный перелом, дорогие грехи и деловая карусель Видео
10:14
У Зеленского назвали дату выборов мэра Харькова Видео
10:11
Разведка Канады сообщила о секретных записях Ирана по делу сбитого МАУ Видео
10:10
Киноакадемия открыла шорт-лист на Оскар 2021 - какие фильмы попали в номинацию
10:06
Почему Украине не стоит обольщаться словами преемника Меркель мнение
09:42
10 февраля - какой сегодня праздник, что нельзя делать и почему Видео
09:39
СМИ выяснили ситуацию с импичментом Трампа и предрекли его месть "предателям" Видео
Реклама
09:26
Киев третий день подряд стоит в пробках из-за снегопада Видео
09:10
Бесполезная, но дешевая: Почему Украина закупает малоэффективную вакцину AstraZeneca
09:09
Как поднять аппетит: диетолог дала простые рекомендации Видео
08:37
Снежный "армагеддон" парализовал Киев: введено оперативное положение Видео
08:28
Режим Путина прямым ходом идет к краху мнение
08:25
У Байдена раскрыли планы по переговорам Трампа и Путина – Politico Видео
08:11
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
08:04
СМИ узнали о планах по отставке Разумкова: назван кандидат на пост спикера Рады Видео
07:22
В Украине бушует непогода: синоптик предупредил о новых снегопадах и гололеде Видео
07:05
Jerry Heil топлес показала обольстительное селфи в зеркале
06:35
Мужчина открыл огонь в больнице в США: есть жертвы и раненые
06:30
Электронная очередь в детский сад: как это работает и что надо знать Видео
06:01
В Минобразования рассказали, как сделают старшую школу профильной
05:20
"Денежные кризисы и провалы": астролог предупредил, чью жизнь будет штормить Видео
05:00
Какие продукты помогут убрать упадок сил - ответ экспертов Видео
04:30
Сергей Бабкин после операции на глазу появился на публике Видео
03:55
Хороший завтрак может помочь похудеть и зарядиться энергией, но есть нюанс Видео
03:21
Стало известно, во сколько Украине обойдется временное укрепление гривни
02:48
Тарифы на тепло и горячую воду "заморозили" - Шмыгаль Видео
02:15
В моду на весну-лето 2021 входит эффектный голубой макияж глаз - фото Фото Видео
Реклама
01:42
Эксперты объяснили, что полезного можно узнать из порнофильмов
01:42
Подливал слюну c COVID-19 в чай: турок разработал коварный план по убийству босса
01:19
Через Днепр построят мост. Строить будут турки за 11 млрд
00:56
Сенат подтвердил законность импичмента Трампу: что ждет экс-президента Видео
00:18
Кравчук сделал громкое заявление о дерзких действиях России на Донбассе Видео
00:04
Самая красивая модель в мире Белла Хадид устроила откровенную фотосессию в ванной
00:01
Уход из эфира 112 Украина, NewsOne и ZIK катастрофически скажется на ОПЗЖ – эксперт Видео
09 февраля, вторник
23:50
В Украине заговорили о веерных отключениях электроэнергии: власти сделали заявление Видео
23:18
Врач рассказал, что защитит от вируса лучше масок Видео
23:00
Тука спрогнозировал, что устроит Путин на Донбассе из-за санкций против "каналов Медведчука" Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять