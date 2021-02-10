Социологи выяснили, кому из политиков больше всего доверяют украинцы в феврале

Рейтинг недоверия среди украинцев возглавили бывший президент Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.
Социологическая группа Рейтинг провела опрос, по результатам которого выяснилось, кому из украинских политиков больше всего доверяют украинцы в начале февраля 2021 года.
Согласно опросу, рейтинг доверия к политикам возглавил президент Украины Владимир Зеленский. Ему доверяют 38% опрошенных украинцев, не доверяют - 58%, говорится на сайте Рейтинга.
На втором месте по уровню доверия среди украинцев расположился мэр Киева Виталий Кличко. Ему доверяют 34%, не доверяют - 54%.
Замыкает тройку лидеров бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Ему доверяют 32%, не доверяют - 58%.
Далее в списке расположились:
- Спикер парламента Дмитрий Разумков: доверяют 26% и не доверяют - 37%, еще 33% не знают его.
- Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко: доверяют 25%, не доверяют - 72%.
- Глава ОПЗЖ Юрий Бойко: доверяют 24%, не доверяют - 56%.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко: доверяют 23%, не доверяют - 74%.
- Глава МВД Арсен Аваков: доверяют 21%, не доверяют - 66%.
- Экс-премьер Арсений Яценюк: доверяют 20%, не доверяют - 74%.
- Глава Минздрава Максим Степанов: доверяют 12%, не доверяют - 33% (не знают такого - 51%).
- Действующий глава Кабмина Денис Шмыгаль: доверяют 12%, не доверяют - 54%, треть не слышали о таком.
Опрос проводился с 6 по 8 февраля 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера).
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Напомним:
- Центр Разумкова провел всеукраинский опрос с 29 января по 3 февраля и выяснил, за кого проголосовали бы украинцы на выборах президента. Согласно опросу, Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге.
- Также социологи разобрались, каким партиям граждане готовы доверить власть в стране.