Союзников меньше не станет: эксперт назвал условия снижения поддержки Украины со стороны ЕС

К концу года Европа может снизить уровень поддержки Украины - Илия Куса / Коллаж Reuters, УНИАН

Отставки ряда премьер-министров в странах ЕС пока критически не влияют на общую политику в отношении России и Украины, рассказал в интервью Главреду эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

По его мнению, в большинстве стран в отношении войны в Украине сохраняется консенсус между партиями. Единственные политические силы в Европе, которые могут серьёзно изменить курс относительно России и Украины – это, в основном, политические силы, которые пока что маргинальные, крайне левые или крайне правые. Но пока нет индикаторов того, что они могут прийти к власти в ближайшее время, даже после отставок или в результате досрочных выборов.

В то же время, отмечает Куса, поддержка Европой Украины через некоторое время может снизиться из-за внутренних проблем. Ведь причины отставок премьер-министров в ЕС одинаковые - это накапливавшиеся социально-экономические трудности, которые были обострены из-за войны в Украине.

"Единственное, что это меняет – из-за отставок и обострения внутренних проблем, правительства будут более склонны решать внутренние проблемы, то есть ориентироваться на своего избирателя, возможно, в ущерб каким-то вопросам, связанным с Украиной. Это не означает остановку всей помощи, но где-то мы можем увидеть смягчение риторики по поводу поддержки Украины, уменьшение поддержки в тех или иных вопросах, сокращение финансирования", - сказал Куса.

Также он добавил, что финансовая помощь ЕС Украине может уменьшиться до конца года, потому что перед отопительным сезоном Европе нужно будет выделить очень много денег на то, чтобы закупить энергоносители для покрытия своих потребностей. Особенно, если будет холодная зима.

По словам эксперта, критической ситуация с поддержкой Украины может стать уже в следующем году. Потому что именно в начале следующего года можно будет замерить и ситуацию на продовольственном рынке, которая очень многих волнует, и ситуацию с энергетикой.

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