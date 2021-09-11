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Спастись от COVID-19: Комаровский дал простой совет и предупредил о "суперраспространителе"

11 сентября 2021, 04:24
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Защитная маска дает шанс не получить дозу коронавируса, которой можно заразиться, напомнил Евгений Комаровский.

коронавирус
Маски защищают от коронавируса, напомнил Евгений Комаровский / Фото Reuters

Защитные маски на лице действительно помогают от коронавируса, заявил известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

На своей странице в Instagram он напомнил о том, что вместе с кашлем распространяется мокрота, слюна и выделения из носа.

"Без маски эти капли полетят на три метра, а с маской все это останется внутри, не полетит дальше. Маска также позволяет уменьшить количество вирусов, которые вы вдохнете", - говорит он.

Медик пояснил, что защитная маска дает шанс не получить дозу коронавируса, которой можно заразиться.

По его словам, зараженный коронавирусом человек может за один раз заразить множество людей, но если он будет в маске — это количество значительно уменьшается.

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"Да, стратегически маски однозначно проигрывают дистанцированию и системам вентиляции. Но они, тем не менее, все же работают. Пока ничего другого у нас, к сожалению, нет. И вы должны понимать, что, например, при отсутствии масок и близком контакте суперраспространитель может заразить тысячу человек, а с масками — только двести", - сообщил медик.Читайте такжеКак не подхватить опасный штамм Дельта: Комаровский дал простой совет

Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

viber
коронавирус Евгений Комаровский
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