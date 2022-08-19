"Сразу заявят о своей независимости": Соскин рассказал, как будет распадаться Россия

Владимир Путин, Олег Соскин / скриншот

Россию ждет распад после поражения в войне против Украины. Автономные республики РФ уже готовы объявить о независимости.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин.

По его словам, война будет длиться ещё лет 15, но уже на российских территориях.

"Это будет распад Российской Федерации. В составе РФ есть 22 автономных республики, то есть 22 протонациональных государства. Татарстан, Удмуртия, Мордовия, Чувашия, Якутия, Тува, Башкортостан, Калмыкия – это уже фактически новые национальные государства, готовые, со всеми атрибутами (флагом, языком, структурой управления, образованием – всё есть). Потому, как только ослабнет метрополия, то есть лопнет Московия, они сразу заявят о своей независимости. Уже был съезд народов России, где они уже об этом заявили, то есть там уже всё готово для этого. Всё сейчас зависит от Украины", - пояснил Соскин.

Будущее послевоенной России

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что война России против Украины окончательно положит конец империи.

"Я уверен, что в ближайшие несколько лет мы увидим процессию призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь, как разные страны - Татарстан, Башкортостан и тому подобное", - сказал он.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что после перехода Вооруженных сил Украины в контрнаступление первым успехом украинских сил станет освобождение оккупированного Россией Херсона. В РФ начнутся серьезные перемены, вследствие которых государство столкнется с процессом распада.

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