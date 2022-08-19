Путин не провел чистки в ФСБ, несмотря на ряд неудач в Украине — Washington Post / https://ua.depositphotos.com/

Несмотря на неоднократные неудачи в Украине, руководство российской ФСБ остается на своих местах. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники американское издание The Washington Post.

Журналисты отмечают, что в ФСБ провели перегруппировку и отправили своих офицеров на трехмесячную ротацию в регионы Украины, которые временно оккупированы российскими войсками.

Чиновники США и других стран заявили, что не видели никаких доказательств того, что кремлевский диктатор Владимир Путин навел порядок в руководстве российских спецслужб либо привлекал к ответственности высокопоставленных чиновников. Их ошибочные суждения и привели к дорогостоящим последствиям для Кремля.

Вместо этого и руководитель ФСБ Александр Бортников, и руководитель ее "украинского направления" Сергей Беседа остаются на своих должностях, курируя множество аспектов военных действий против Украины.

Путин ищет виновных

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Путин уже ищет виновных в провале российского вторжения в Украину. По его словам, этим и объясняется отправка руководителя 5-го управления ФСБ РФ Сергея Беседы в следственный изолятор.

Также ранее Христо Грозев отметил, что Путин вряд ли отдаст приказ о применение ядерного оружия против Украины. Он не уверен, что решение будет реализовано, ведь многие офицеры РФ не поддерживают политику Кремля. Помимо этого, по мнению Грозева, российский диктатор шантажировал ядерным ударом, чтобы втянуть в войну НАТО и свое поражение объяснить именно вмешательством Альянса.

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