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Война в Украине: срочное обращение Зеленского к украинцам

13 марта 2022, 00:48

Президент записал новое видеообращение.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Президент отметил, что российские войска не могут покорить Украину, поскольку у захватчиков нет такой силы и духа, они держатся исключительно на насилии.

По словам президента, оружия у оккупантов много, однако при этом они органически не способны делать жизнь нормальной.

"В результате нападения на нашу землю, на Украину, российское руководство фактически превращает свое государство в аналог так называемых "ДНР" и "ЛНР" – в большую изолированную от всего мира зону, где будет царствовать бедность",– сказал Зеленский.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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