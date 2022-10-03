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США готовят превентивный удар по России: Олег Жданов назвал условие

3 октября 2022, 18:49

Как только начнутся разговоры о применении ядерного вооружения, они нанесут превентивный удар, отметил эксперт.

Олег Жданов, без лого
Средства применения ядерного оружия уже на поле боя / Главред

Власти США могут нанести превентивный удар по войскам РФ, задействованным в ядерной атаке в том случае, если появятся данные о намерениях Кремля ударить по Украине, сообщил в эфире FREEDOM рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Средство применения ядерного оружия уже есть на поле боя. Тот же "Искандер", "Точка-У".. Про артиллерийские системы говорить не будем, так как появилась информация, что якобы в 2000 году были списаны все боеприпасы к артиллерии с ядерным зарядом. Хотя верить России нельзя", - объяснил Жданов.

Эксперт отметил, что США дала понять, что как только начнутся разговоры о применении ядерного вооружения, они нанесут превентивный удар конвенционным оружием по уничтожению этих средств доставки, или транспорту (конвою), если такой будет формироваться.

Ситуация на поле боя для россиян тоже непростая.

"В Кременной они выводят основные силы... Они выводят либо для того, чтобы сформировать очередной рубеж обороны, либо просто отводят, чтобы спасти и что-то оставить. Потому что сегодня резервов нет, заткнуть дыры некем. 2-3 тысячи мобилизированных не спасут ситуацию", - добавил Жданов.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава Кремля Владимир Путин за последнее время два раза угрожал Украине возможным применением ядерного оружия. Он говорил об этом 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября – в своей речи после того, как подписался под бумажками, связанными с аннексией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Президент Владимир Зеленский полагает, что Путин вряд ли применит ядерное оружие.

Но сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил гарант.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что если Путин сделает хоть шаг к тому, чтобы применить ядерное оружие, мир мгновенно отреагирует. Россия в краткосрочной перспективе столкнется с крахом. Путина об этом уже предупредили.

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