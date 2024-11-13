США не дадут Украине Tomahawk: Жданов объяснил, как Путин "кинул" Трампа

Дональд Трамп якобы уже провел телефонный разговор с диктатором Владимиром Путиным, говорит Олег Жданов.

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Олег Жданов спрогнозировал развитие ситуации вокруг войны в Украине / 22 отдельная механизированная бригада, Главред

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Прекращение огня на фронте невозможно

Путин уже "кинул" Трампа

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал недавнее заявление премьер Польши Дональда Туска о том, что в ближайшие дни от США можно ожидать дату прекращения огня, а также определения режима прекращения огня.

"Это просто политическое заявление. Обеспечить такой режим прекращения огня невозможно физически, США не могут дать подобных гарантий", — подчеркнул он в интервью Главреду.

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При этом эксперт напомнил о том, что согласно сообщениям СМИ, победитель президентских выборов в США Дональд Трамп в ходе разговора якобы попросил диктатора Владимира Путина не переходить к эскалации.

"И как повел себя Путин? Установил рекорд по применению дронов-камикадзе против Украины, а также 11 ноября провел генеральную репетицию массированного ракетного удара по нашей стране", — отметил он.

Собеседник пояснил, что если Трамп действительно пообещал, что за Россией останутся оккупированные территории Украины, то это будет стимул для Путина идти в наступление.

"И Трамп не даст нам Tomahawk в ответ на то, что Путин после его просьбы не эскалировать ситуацию, сделал с точностью до наоборот", — добавил Жданов.

/ Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что Украина не получит ракет Tomahawk, такое решение вряд ли будет рассматриваться, считает военный аналитик, сооснователь гражданской инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев. По его мнению, появление подобных сведений – контролируемая утечка информации.

Как сообщал Главред, ранее американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновник США опубликовало информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский в рамках Плана победы (секретной части документа) попросил Вашингтон поставить Украине ракеты Tomahawk.

Как сообщалось ранее, появление в Украине ракет Tomahawk не исключено, ранее говорил политический эксперт Тарас Загородний. Как полагает он, речь идет о торге и задача минимум для Киева – получить разрешение на удары вглубь России.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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