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США нельзя подключать к Нормандским переговорам: экс-секретарь СНБО назвал неожиданную причину

23 июля 2021, 04:58
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Присоединение США к Нормандскому формату является неверным путем, уверен Александр Данилюк.

Нормандский формат
Переговоры в Нормандском формате / Reuters

Соединенные Штаты не следует подключать к переговорам по Донбассу в Нормандском формате, заявил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, Россия это понимает и поэтому не выступает против участия США в переговорах.

Данилюк считает, что США могут лишиться своего потенциала в случае подключения к переговорам по Донбассу.

"Я постоянно подчеркивал, что присоединение США к Нормандскому формату является неверным путем. И меня удивляет, что позиция нашей власти совпадает с позицией российских властей. Потому что наша власть почему-то хочет постоянно втянуть США в этот формат. Это ошибка. Формат тупиковый", - сказал он.

Экс-секретарь СНБО уверен, что если США присоединятся к тупиковому формату, тогда все возможности, потенциал США будут разрушены и нивелированы.

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"Поэтому Россия и не против. Так, может, нашей власти тоже нужно поменять позицию?", - добавил Данилюк.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трое из четырех лидеров стран нормандской четверки - президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - согласны с необходимостью проведения нормандского саммита. Однако для этого необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.

20 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после завершения заседания советников лидеров стран нормандской четверки заявил, что Украина сформировала множество предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня на Донбассе.

26 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что вопрос о присоединении США к нормандскому формату переговоров по Донбассу не обсуждался.

новости США нормандский формат Александр Данилюк новости Украины
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