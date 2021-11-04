Стало известно, что написала жительница Луцка, изрезавшая себя и дочь, в прощальной записке

Женщина оставила предсмертную записку / Скриншот

В Луцке мужчина посреди ночи обнаружил в комнате свою жену и 2-летнюю дочь. Они были в крови, а на телах - многочисленные следы ножевых ранений. Рядом с женщиной лежала прощальная записка. В ней говорилось о том, что мать двоих детей пыталась уйти из жизни вместе с ребенком.

Как сообщают "Волынские новости", в записке женщина призналась, что совершила это все сама и не знает, что с ней в последнее время происходит. Кроме того, она попросила прощения и добавила, что всех любит.

Муж ранее замечал, что супруга была в подавленном состоянии.

Также стало известно, что она ранила себя на кухне, где ее нашел муж. И только после этого в комнате обнаружили окровавленного ребенка. О том, что сделала с дочерью, успела рассказать мать.

Реклама

"Женщина успела нанести себе множественные удары в грудь, ребенка ранила в голову, в туловище", - отметили в полиции.

Читайте такжеВ Луцке неадекваты перевернули биотуалет: внутри был посетительНа данный момет состояние женщины стабилизировать, а дочь все еще в реанимации. Ее прооперировали, возле нее дежурит отец.

Известно, что на учете социальных служб семья не стояла. Также в семье есть еще 9-летняя дочь.

"Очень красивая женщина, смотрела за детьми, а что случилось - не знаю", - говорят соседи.

Напомним, муж заявил, что его жена пыталась покончить жизнь самоубийством. Женщину с множественными колото-резаными ранами госпитализировали в городскую клиническую больницу, а ребенок с колото-резаными ранами попал в областную детскую.

Также ранее харьковчанка избивала своего ребенка в прямом эфире Instagram. Ранее у нее уже отбирали дитя, но снова вернули матери, которая так и не осознала свое страшное поведение.

Читайте также: