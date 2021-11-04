В супермаркете Луцка загадочно разлилась ртуть

Ртуть была в камере хранения / ГСЧС

В одной из камер хранения вещей клиентов в супермаркете АТБ в Луцке накануне была обнаружена ртуть. Опасное вещество было разлитым.

Для того, чтобы ликвидировать яд, посетителей эвакуировали, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

200 грамм опасного вещества разлилось из полиэтиленового пакета. Это заметили около шести часов вечера.

Читайте такжеВ Луцке от каштанов умерла 8-летняя девочкаНа место инцидента прибыли сотрудники отделения радиационно-химической защиты и оперативно-координационный центр ГСЧС в Волынской области.

"Специалисты гражданской защиты осуществляют сбор ртути в специальную емкость, производят демеркуризацию объекта. Пострадавших нет", - сказано в сообщении ГСЧС.

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Напомним, ранее в Львовской школе восточных языков и боевых искусств "Будокан" вовремя решили провести ремонт. Во время работ строители обнаружили опасный для человека яд - ртуть. Самое главное, что нашли его под полом.

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