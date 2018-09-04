"В "АТБ" акционный сахар покупать будет". В Сети высмеяли полет Порошенко в лайнере "с народом"

Порошенко в самолете / Facebook

Опубликованное недавно в соцсетях фото президента Петра Порошенко − "необычного пассажира", летящего в общем салоне лайнера из Великобритании в Украину, вызвало ажиотаж в украинском сегмента соцсети Facebook.

"Когда Петр Алексеевич приезжает в Днепр, перекрывают целые кварталы не только для машин, но и для пешеходов. Интересно, какие были меры безопасности в аэропорту, когда он в этот самолет садился", − с тоном издевки прокомментировала снимок пользовательница Ольга Палий.

"Сохраню это замечательное #фото, как пример не очень изящного и даже топорного, но информационного вброса с попыткой сыграть на опережение. Дальше только фото на светофоре, в ожидании зеленого на пешеходном переходе; и в аэропорту, у эскалатора, с чемоданом, в ожидании рейса", − связал фото с пиар-кампанией Порошенко на будущие президентские выборы пользователь Александр Тимошенко.

"Кто не знаю распускает слухи зря/Что живу я без печали и забот/Что на свете всех удачливее я/ И всегда, и во всем мне везет. Так же, как все, как все, как все/Я по земле хожу, хожу ", − весело процитировал старый шлягер Аллы Пугачевой прокомментировал снимок политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

"Если рейтинг продолжит двигаться в сторону дна, то мы его еще и в плацкарте, и в маршрутке увидим. А если совсем все будет плохо, то он в "АТБ" еще и акционный сахар покупать будет", − лукаво "отписался" блогер Денис Гороховский.

"Общий вагон забацанного поезда. На скамейке сидит необычный пассажир. Он ко всем улыбается, сам составляет на полку свои вещи и вообще удивляет простотой", − c насмешкой попытался представить Порошенко в другом виде транспорта пользователь Фиревер Елиун.

Напомним, ранее Порошенко сделал сразу три ошибки, цитируя первую строчку гимна Украины.