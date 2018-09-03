"Ближе к народу". В Сеть выложили фото Порошенко, летящего в общем салоне авиалайнера

Петр Порошенко в самолете / Facebook

Президент Украины Петр Порошенко был замечен в общем салоне лайнера, направлявшегося из Киева в столицу Великобритании.

Соответствующую информацию и фотодоказательство опубликовала пользовательница Facebook Екатерина Козорез.

"Друзья летели сегодня из Лондона в Киев British airways и были удивлены, встретив необычного пассажира. Он всем улыбался, сам ставил на полку свои вещи и вообще удивил простотой. P.S. Порошенко, пожалуй, возвращался из США, где как пишут СМИ, был на прощании с Маккейном (церемонии похорон легендарного сенатора-республиканца –"Главред").

Напомним, ранее сообщалось о том, что президента Порошенко высмеяли за пафосную передачу украинской армии сертификатов.