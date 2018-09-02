"Президент-передун": Порошенко высмеяли за передачу армии сертификатов

Петр Порошенко / president.gov.ua

Пользователи Сети пошутили над твитом президента Украины Петра Порошенко о передаче ВСУ сертификатов на 75 противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" и комплексов "Корсар".

На опубликованной президентом 31 августа видеозаписи запечатлено, как он торжественно передает сертификаты на технику украинским военным, а также кадры испытаний ракетных комплексов.

Наші Збройні Сили стали ще міцнішими!



Днями передав нашим військовим сертифікати на 75 протитанкових ракетних комплекси "Стугна-П" та ракетних комплекси "Корсар".



#НоваАрмія pic.twitter.com/FwFEPb6h6N — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 августа 2018 г.

Пользователи раскритиковали Порошенко, посчитав этот шаг откровенным пиар-ходом в преддверии президентских выборов в стране.

"Что ни сообщение, то что-то передал. Президент-ПЕРЕДУН, не иначе", "Вот тебя на этой ракете в Европу и доставят", "Хлеб в столовые тоже лично развозить нужно?" "А сертификаты нах**а? Сепарам будут показывать?" "Це остаточне прощавай!" "Господин президент, - не понятно - вы передали комплексы, или только сертификаты (бумаги) на них?" - шутят пользователи в комментариях.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева возглавили рейтинг самых "дорого отдохнувших" чиновников.