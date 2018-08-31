Порошенко и Гонтарева попали в рейтинг самых "дорого отдохнувших" чиновников

Валерия Гонтарева и Петр Порошенко / Comments.ua

В минувшем году высокопоставленные украинские чиновники задекларировали более 9 млн гривен расходов на отдых за границей.

Соответствующую информацию обнародовали журналисты проекта "Bihus.Info". Рейтинг высокопосталенных чиновников-"курортников" возглавил президент Петр Порошенко.

В своей декларации за 2017-й он указал оплату двух туристических услуг на общую сумму более 2,7 млн гривен.

Однако, по подсчетам журналистов, полная стоимость его уже овеянного легендами рождественского отдыха на Мальдивах - вместе с чартерными авиаперелетами, арендой острова, питанием и дополнительными услугами - должна была обойтись Порошенко не менее чем в полмиллиона долларов (более 14 млн гривен).

На втором месте оказалась бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева. Она задекларировала траты на семейный отдых в размере 1,9 млн гривен.

Третье место занял нардеп-"оппоблоковец" Вадим Новинский. В 2017-м году он задекларировал шесть расходов на гостинично-ресторанные услуги в РФ, Германии и Швейцарии, на общую сумму более 1 млн гривен.

На четвертом месте потративший 834 тысячи гривен на отдых в Германии / Испании и отказавшийся от мандата нардепа Вячеслав Константиновский.

На пятом месте – человек из провинции − депутат Луцкого горсовета Андрей Покровский, который в минувшем году на проживание в гостиницах Австрии и Франции потратил 582 тысячи гривен.

По данным журналистов, в общей сложности всего в 2017-2018 годах украинские чиновники задекларировали около 9 млн гривен расходов на отдых и получили около 52 млн гривен отпускных.

/ Bihus.info

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко попал в топ-5 чиновников, на которых записано больше всего фирм и компаний.