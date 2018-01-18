"Mr. Petro Incognito". Журналисты выяснили, как Порошенко шиковал на Мальдивах

18 января 2018, 23:46

Журналисты выяснили, что президент вылетел из Украины под вымышленным именем, а за время отпуска потратил не менее полумиллиона долларов.

Журналисты программы "Схемы" опубликовали подробности рождественского отдыха президента Украины Петра Порошенко на Мальдивских островах.

Один из участников расследования, журналист Михаил Ткач высказал мнение, что глава государства имеет право на отпуск, расходы на который должны быть понятны гражданам страны.

"Почему президент Порошенко прилетел чартером на котором не был зарегистрирован Петр Поршенко, его семья и спутники? Почему президент Порошенко не проходил паспортный контроль стандартным способом через терминал официальных делегаций аэропорта Борисполь, которым он пользуется, например, когда летает в отпуск по Украине, а тайно выехал через ворота у авиационного завода аэропорту "Киев"?" - задал вопросы журналист на своей странице в соцсети Facebook.

Ткач также выразил недоумение, каким образом Порошенко смог наличными оплатить 37 000 долларов за завтраки, ужины и развлечения на Мальдивах в то время как Администрация президента отметила что отдых Порошенко оплачивал из собственного счета задекларированных средств.

"Гражданам Украины разрешается вывозить наличными такие деньги? Но проходил президент Порошенко и его спутники таможенный контроль? Поскольку если нет, то вывести из Украины президент может значительно больше, чем 37 000 долларов", - уточнил журналист.

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В подробном расследовании журналисты программы "Схемы" выяснили, что главу государства сопровождало в отпуске семь человек.

По словам авторов материала, Порошенко вылетел на Мальдивы из аэропорта "Киев" частным самолетом, указав при регистрации вымышленные имена. Перелет по маршруту Киев-Мале-Киев был осуществлен на одном из самых дорогих самолетов Falcon 7X стоимостью 40 млн долларов, мощность которого позволяет лететь 8 часов без дозаправок. Аналогичные самолеты сдает в аренду турецкая компания Setair, которая рассчитала для расследователей стоимость аренды. Неделя на подобном самолете на Мальдивских островах стоит 154 тыс долларов.

Отдыхал глава государства, по информации источников, в пятизвездочном отеле Cheval Blanc. Данный курорт предоставляет отдыхающим частные вилы в Индийском океане.

Свой отдых глава государства, очевидно, решил не афишировать, зарегистрировавшись в отеле под именем Mr. Petro Incognito (Ukraine).

Журналисты выяснили, что аренда острова обошлась президенту в 46 тыс долларов в сутки. За дополнительные услуги Порошенко наличными заплатил свыше 37 тыс долларов. По предварительным подсчетам, общая сумма расходов на рождественский отдых первого лица государства составила не менее 500 тыс долларов (более 14 миллионов гривен).

Вернулся в столицу Украины из Мале президент также инкогнито. Из аэропорта "Киев" Порошенко и сопровождение выехали через дополнительные ворота, после чего тайный кортеж последовал к дому главы государства.

Напомним, в пресс-службе президента подтвердили факт частной поездки Порошенко на Мальдивы, которая была оплачена из личных средств.

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