Порошенко попал в топ-5 чиновников, на которых "записано" больше всего фирм и компаний - СМИ

Петр Порошенко / УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко вошел в топ-5 рейтинга чиновников и бизнесменов, являющихся бенефициарами десятков и сотен предприятий, составленного аналитиками проекта "Декларации".

Такое сообщение опубликовали журналисты портала "Bihus.info. Первое место, что любопытно, занял человек из провинции − депутат Малоданиловского поселкового совета Дергачевского района Харьковщины Александр Заболотный. Он значится в документах основателем 151 компании, о которых он упомянул только в уточненной декларации за 2017-й. В предыдущие годы он "забывал" упомянуть 150 из них.

На втором месте расположился депутат Киевсовета Игорь Баленко. Он является бенефициаром 117 компаний (21 зарегистрирована в офшорах). После аннексии полуострова Крым РФ в 2014-м он перерегистрировал, уже по российскому законодательству, четыре своих компании и дополнительно учредил еще.

Третью строчку разделили между собой нардеп-"оппоблоковец" Вадим Новинский и президент Украины Петр Порошенко. Оба являются владельцами 102 компаний. На Новинского зарегистрировано 34 фирмы в офшорах на Кипре, Британских Виргинских островах и острове Джерси, а Порошенко - двумя офшорами на Кипре и одним на Виргинских островах.

Четвертую строчку оказался нардеп Максим Ефимов (фракция "Блок Петра Порошенко"). В декларации за 2017-й он указал 71 компанию (23 из них − в офшорах). Затем он задекларировал 14 фирм из структуры корпорации "Ветряные парки Украины" и пять компаний, перерегистрированных в Крыму.

На пятой строчке оказался нардеп-мажоритарщик Александр Герега (соучредитель партии "За конкретные дела"). Совместно с супругой Галиной он владеет 61 компанией (8 − в кипрских и британских офшорах).

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко с бизнес-партнерами нарушили законы Германии.