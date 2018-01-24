Порошенко с бизнес-партнерами нарушили законы Германии - СМИ

Украинский президент Петр Порошенко и его бизнес-партнеры не внесли нужный массив данных в немецкий реестр прозрачности компаний, чем и нарушили законы ФРГ.

Такая информация содержится в расследовании, осуществленной журналистами Deutsche Welle.

Согласно обнародованным данным, агрохолдингу Порошенко "Укрпроминвест-Агро" с 2011 года принадлежит завод по производству крахмала, расположенный в городе Ельстерауе (восток ФРГ). Официально предприятие зарегистрировано на оффшорные фирмы с Кипра и Британских Виргинских Островов, оформленные через компанию Interstarch GmbH. Владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является компания "Интерстарч-Украина", которая, в свою очередь и входит в "Укрпроминвест-Агро". Компания должна была до 1 октября минувшего года внести фамилии конечных бенефициаров в реестр прозрачности (согласно немецкому законодательству).

Однако, согласно данным реестра, украинские инвесторы нужную информацию не внесли. К слову, за нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законодательством о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до 100 тысяч евро. При повторном нарушении — до миллиона евро.

Кроме того, в украинской электронной декларации о доходах Порошенко сведения о том, что он является бенефициаром немецкой компании, также отсутствуют.

Также есть информация, что в немецком бизнесе президента Украины задействованы, в частности, средства компаний, которые фигурировали в "Панамских документах". В частности, займы предоставляла Camarin Limited (Кипр), получавшая средства от оффшорной Intraco Management Ltd с Британских Виргинских островов. Владельцем кипрской компании называет себя Сергей Зайцев, многолетний топ-менеджер принадлежащей Порошенко компании "Рошен".

Напомним, ранее было опубликовано расследование об оффшорных фирмах компании Roshen.