Показуха Порошенко

Вчера на пресс-конференции Петр Порошенко появится, чтобы показать в какой он блестящей политической форме для участия в выборах.

Ради такого случая накануне 27-го февраля президент собрал наиболее влиятельных руководителей своей команды и правительства, чтобы все-таки поставить точку в многомесячных переговорах и заручиться поддержкой премьер-министра и лидеров Народного фронта. Итак, вчера в кулуарах заявлено объединение новой предвыборной коалиции. Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Арсений Яценюк, Арсен Аваков. БПП и НФ собираются идти единым фронтом на президентские и парламентские выборы. Кандидат на президентские выборы - Порошенко. Главой списка на парламентские намерен стать Гройсман.

Договоренность не случайно сделана перед пресс-конференцией - президент серьезно опасался, что главной темой его редкой встречи с журналистами станут противоречия во власти, которые показывают слабость и уязвимость его позиций.

Петр Алексеевич четыре года старался ликвидировать всякое влияние НФ, и провел немало пиар-кампаний, направленных на дискредитацию и зачистку своих оппонентов. Но в итоге Порошенко решил стать коалиционным президентом.

Рейтинг Юлии Тимошенко грозно нависает над президентским. Яценюк и Аваков для Тимошенко не враги, и их возможный крен в направлении лидера БЮТ сделал бы избирательную кампанию президента крайне сложной задачей. Применение админресурса на выборах без нейтрального отношения МВД и при отсутствии поддержки фракции НФ в принципе невозможно.

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На фоне противоречий с НФ зашаталась и сама президентская команда. Премьер-министр Владимир Гройсман понял, что вопрос политического выживания следует взять в свои собственные руки, и начал строить свой собственный политический проект. Символично, что свое политическое плавание Гройсман начал с того, что назначил своим пресс-секретарем директора телеканала "Эспрессо", принадлежавшего до недавнего времени Яценюку и Авакову - с которыми президент до последних дней находился в жестком конфликте. Гройсман решил действовать самостоятельно. И без учета его позиции президент также идти на выборы не может.

Конфликт внутри власти серьезно усиливает возможности оппозиционных лидеров. И эти тенденции вызвали огромное беспокойство у Порошенко и его ближайших соратников. Они увидели в этом, конечно, не собственные ошибки и хаотичность президентской политики, а происки вездесущей Тимошенко.

Но говорить о том, что создана сколько-нибудь устойчивая схема взаимодействия пока рано. Уже не первый раз БПП и НФ о чем-то договариваются. Систему работы только предстоит построить.

Главным политтехнологом штаба Порошенко на выборах будет воспитанник Черновецкого Сергей Березенко. То есть человек, который привык оперировать не смыслами, а количеством накормленных гречкой бабушек.

Начальником штаба будет глава администрации президента Игорь Райнин.

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Александр Турчинов, которого прочили на пост начальника штаба, по нашей информации, возглавлять штаб Порошенко не будет, и из СНБО не уйдет.

Райнин и Березенко по своему масштабу влияния вряд ли смогут сами организовать избирательную кампанию. Ни БПП ни НФ не имеют развитых партийных структур, они полностью растворились во власти. Управление выборами надо будет строить сверху. При этом понимая, что слабая рыхлая властная вертикаль сама по себе на президента работать не будет в виду низкой дееспособности и управляемости.

Выборы - это вопрос не торгов за должности и полномочия. Чтобы выиграть президентские выборы измениться надо самому Порошенко.

Выстроить свою команду на выборах из мозаичных осколков многочисленных групп влияния будет проблематично. Способен ли сам Порошенко разогнать многочисленных "смотрящих" хотя бы для начала в подчиненных ему самому и его назначенцам структурах?

Выборы без жертв не бывают. Нельзя летать на отдых на Мальдивы, нельзя сохранять доли в бизнесе, нельзя "доить" янтарь, таможню, нельзя хвастаться перемирием и прекращением огня, когда каждую неделю на фронте гибнут солдаты - и при этом говорить типа "все для фронта, все для победы". Главнокомандующий во время войны должен стать примером для своих солдат, а не для генералов, олигархов и "смотрящих".

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Тимошенко пока ведет себя крайне удобно для Порошенко - не делает никаких резких движений в борьбе за власть - ни митингов, ни демаршей. Очень удобная оппозиция. Но на фоне хаоса и скандалов во власти Тимошенко для набора рейтинга и влияния хватает даже такой отстраненности.

Юлия Владимировна ведет себе тихие переговоры с теми, на кого Порошенко не обращает внимания, строит коммуникацию там, где власти просто нет. Прежде всего - с депутатами-"мажоритарщиками". И в этом плане ее тактика более дальновидна - у "мажоритарщиков" структуры влияния есть, они лучше работают с людьми. В отличие от Порошенко, Тимошенко лучше понимает и признает свою слабость, что ее партийные организации также в основном недееспособны и разрозненны, и ищет социальные структуры и тех, кто строит политику на локальном местном уровне. Подходы к планированию и понимаю своих задач у Тимошенко и Порошенко во многом схожи - они оба смотрят на политику как на пиар, оба опасаются совершать поступки и жертвовать. Но Тимошенко как оппозиционеру вполне достаточно играть на противодействии нынешним порядкам, а вот президенту надо доказывать, что он пробыл во власти не зря. Он уже утратил возможность играть словами. Тимошенко также будет строить свою коалицию, свои группы влияния. Выборы станут борьбой организационных структур. При наличии сильных организационных структур наличие админресурса не сможет оказать на результат существенного влияния - админресурс также весьма уязвим и труслив.

Будущие выборы станут выборами поступков. И именно поступки определят победителя.

Юрий Бутусов, журналист