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Ашан, АТБ, Metro и другие – как заказать еду на дом из магазинов?

10 апреля 2020, 14:34

Выбор тех, кто не хочет отказываться от готовки.

Супермаркет Metro
Супермаркет Metro / Интерфакс-Украина

На период карантина почти все супермаркеты продолжают работать в нормально режиме, дефицита товаров не наблюдается, так что паниковать лишний раз не стоит. При этом даже из дома лишний раз выходить не нужно, ведь многие супермаркеты и даже обычные магазины сейчас осуществляют доставку на дом. Рассказываем, в каких местах можно заказать себе продукты и прочие товары, чтобы лишний раз не покидать свой дом.

Сильпо

Меню интернет-магазина Сильпо
Меню интернет-магазина Сильпо

Руководство сети магазинов Сильпо быстро осознало ситуацию с коронавирусом, потому прямо сейчас активно работает над своей курьерской службой. До ее запуска остались считанные дни, работать она будет из всех магазинов Сильпо, но только в пределах города.

А пока есть возможность оформить самовывоз. Это избавит от необходимости лишний раз ходить по заполненному магазину. Останется только приехать, забрать выбранные продукты и довезти их домой.

Ашан

Меню интернет-магазина Ашана
Меню интернет-магазина Ашана

У Ашана уже давно действует свой интернет-магазин, в котором можно заказать не только продукты, но и множество других полезных вещей. Например, игрушки или садовые принадлежности. Все покупки потом можно доставить прямо на дом, забрать из ближайшего отделения Новой Почты или оформить самовывоз.

Сейчас при заказе от 500 гривен и дороже вам даже не нужно платить за доставку. Очень выгодно. А еще у Ашана есть мобильное приложение, чтобы купить все необходимое можно было еще проще.

Metro Cash & Carry

Сайт интернет-магазина Metro Cash & Carry
Сайт интернет-магазина Metro Cash & Carry

Оптовый магазин Metro Cash & Carry тоже предлагает возможность доставки на дом. У этого гипермаркета есть множество своих уникальных брендов. А если вы будете совершать оптовые покупки, то цена за один товар заметно снизится.

Правда, минимальная сумма заказа – тысяча гривен. Зато в итоге можно еще на несколько недель вообще забыть о выходе из дома. К тому же Метро доставляет и кулинарию, если готовить вам вдруг все-таки стало лень.

Novus

Сайт интернет-магазина Novus
Сайт интернет-магазина Novus

Novus – преимущественно киевская сеть супермаркетов, за исключением пары городов Украины. И в ней тоже можно заказать доставку на дом. При этом действует программа лояльности, а расплатиться можно картой.

Но сайт Novus честно предупреждает, что сейчас на заказы высокий спрос, потому возможны задержки. С другой стороны, сеть супермаркетов набирает упаковщиков и курьеров с собственным автомобилем, так как спрос на работу стал выше.

АТБ

Магазин АТБ
Магазин АТБ / Delo.ua

Даже сеть доступных магазинов АТБ запустила свою доставку на дом совместно с Новой Почтой и интернет-магазином Rozetka. Правда, выбрать можно всего из трех наборов, в один из которых продукты не входят. Зато продаются они по доступным ценам.

Подробнее об этой услуге мы рассказывали отдельно.

Zakaz.ua

Сайт Zakaz.ua
Сайт Zakaz.ua

Но если вы не знаете, какой именно магазин выбрать, то всегда можно воспользоваться серивисом Zakaz.ua. Он осуществляет доставку из крупнейших супермаркетов разных городов Украины. А особенность сайта в том, что на нем показаны акционные предложения сразу со всех сетей. В итоге вам проще будет выбрать, что и где купить.

Ранее мы рассказывали о лучших сервисах доставки готовой еды на дом. С ними вам можно будет навсегда забыть о походах на кухню.

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