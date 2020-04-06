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Как заказать еду себе домой через интернет – пять лучших сервисов доставки еды

6 апреля 2020, 09:30

Походы на кухню отменяются.

Доставка еды
Доставка еды / mekkafood

В связи с эпидемией коронавируса в Украине дом лучше лишний раз не покидать. И тут встал довольно острый вопрос по поводу еды, ведь не все готовы делать запасы гречки на годы вперед. В таком случае вам нам помощь могут прийти разнообразные сервисы доставки еды, благодаря которым можно будет забыть о своей кухне и готовке в принципе. Рассказываем о пятерке лучших.

Menu.ua

Сайт Menu.ua
Сайт Menu.ua

Оригинальный украинский сервис доставки еды, также известный как Eda.ua, работающий с более чем сотней ресторанов по всей Украине. Вам достаточно лишь вбить в поиск свой адрес (или позволить устройству самому раскрыть свое местоположение) – и вам подберут ближайшие заведения, из которых могут доставить еду. Стоимость доставки рассчитывается отдельно и основывается на расстоянии до вашего дома.

Внутри Menu.ua есть список акционных предложений, чтобы вы всегда могли закупиться как можно выгоднее. А сам заказ можно сделать не только через сайт, но и при помощи приложения на Android и iOS.

Glovo

Меню Glovo
Меню Glovo

Крайне востребованный нынче сервис, который и начал популяризировать доставку еды в Украине и вывел ее на новый уровень. Все благодаря удобному приложению для смартфонов на Android и iOS, а также возможности заказать почти что угодно. То есть вы буквально можете составить краткое описание своего заказа, а курьеры города постараются сделать все, чтобы его выполнить.

Сама доставка при этом стоит около 40 гривен. В связи с карантином многие заведения перешли на бесплатную доставку, а акционные предложения помогут сэкономить еще сильнее. 

Uber Eats

Меню Uber Eats
Меню Uber Eats

Компания Uber известна всему миру своим сервисом заказа такси, но и приложение для заказа еды от нее тоже пользуется большим спросом. С недавних пор Uber Eats запустили и в Украине. По своим возможностям сервис очень напоминает Glovo, но ориентирован только на доставку из различных заведений.

Читайте такжеНазваны самые мощные Android-смартфоны за март 2020 годаВ Uber Eats есть те рестораны и кафе, которых может и не быть в Глово, так что выбор обеспечен. Да и сейчас именно у Uber Eats больше заведений предоставляют бесплатную доставку из-за карантина. Заказать тоже можно как на сайте, так и через приложение для смартфонов.

Raketa

Сайт Raketa
Сайт Raketa

Самый новый сервис из приведенных, да и доступен только для смартфонов на iOS и Android. Список заведений, которые работают с ним, постоянно обновляется, поэтому следите за новостями. Также из-за своей новизны Raketa часто устраивает неплохие акции и скидки. А из-за карантина в нем тоже сейчас бесплатная доставка.

"Экипаж-сервис"

Сайт
Сайт Экипаж-сервис

Этот сервис доставки работает круглосуточно и сотрудничает с сотнями заведений по всей Украине. Пускай вас не смущает немного блеклый дизайн сайта, ведь свою работу он выполняет на ура. Да и всегда можно скачать приложение для Android или iOS.

Ранее мы рассказывали, как оплатить коммуналку онлайн при помощи компьютера или смартфона.

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