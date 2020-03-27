"Пошел нах*й, АТБ": украинцев возмутило, как "навариваются на народе" во время карантина

В АТБ рассказали о подорожании товаров / @ATB.Market.tm

Генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков заявил о том, что в Украине цены на продукты растут во всех торговых сетях.

Как подчеркнул он в эфире 1+1, подорожание продуктов питания — обычная ситуация в нынешних условиях.

"Подорожание происходит по всем операторам и участникам рынка, мы мониторим и отслеживаем, готовы делиться и предоставлять эту информацию. Это традиционная тенденция на рынке", - сказал Марков.

В то же время он отметил, что на определенные позиции цена несколько выросла, но говорит, что это связано с закупкой у поставщиков уже новой партии за другой стоимости.

"Возможно, за исключением каких-то незначительных позиций. Каких у нас, в силу нашей системы работы, ограниченный товарный запас. Они быстрее других раскупаются, и мы вынуждены пополнять их уже по нынешним ценам", - добавил представитель АТБ.

Пользователи в Сети возмутились из-за позиции Маркова:

"Лапшу на уши умеет ложить", "Петух лживый , в АТБ лук 19 гр , а на закупках продают по 9гр только опт. Ведущая стоит ебалом торгует , она видно в АТБ не ходит", "Просто не ходим туду вы за бойкот народ? Я за", "Навариться на народе святое дело", "Вже точно не будемо ходити в АТБ , не в одній країні не піднімають ціни", "Спасибо,скоро будем харчи с вашего магазина бесплатно выносить,ибо вы твари", "Пішов нахуй атб", "Борис Марков почему в магазинах АТБ полная антисанитария?", "Первые АТБ были с нормальными ценами но потом они поняли что можно поиметь людей. Жлобы", "Брехло,дрянь ,саботажник і мародер !!! І Шо це вообще за тенденція як які ,труднощі або празники ,ці шакали миттєво ціни збільшують! Все подорожало і ліки і харчи", - написали пользователи в комментариях.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в сети АТБ ввели ограничение на количество покупателей.