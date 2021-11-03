Себе в грудь, ребенку в голову: лучанка, изрезавшая 2-летнюю дочь, оставила предсмертную записку

Ребенок в реанимации / pixabay

Прошлой ночью в Луцке случилась страшная трагедия. Мать посреди ночи изрезали себя и свою 2-летнюю дочь.

По вызову мужа, медики госпитализировали потерпевших. На данный момент малышка и женщина в больнице.

Как говорится в сюжете ТСН, предварительно известно, что мать изрезала дочь, а потом себя. При этом женщина оставила рядом записку. Однако, ее содержание в полиции пока не обнародовано.

"Женщина успела нанести себе множественные удары в грудь, ребенка ранила в голову, в туловище, оставляла и предсмертную записку", - отметили в полиции.

На данный момент состояние женщины стабилизировано, а вот ее дочь в реанимации. Ребенка прооперировали. С ним отец.

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Известно, что на учете социальных служб семья не стояла. Также в семье есть еще 9-летняя дочь.

"Очень красивая женщина, смотрела за детьми, а что случилось - не знаю", - говорят соседи.

Читайте такжеДети Луцка играют в "Игру в кальмара": малыши "убивают" друг друга "выстрелами"Напомним, муж заявил, что его жена пыталась покончить жизнь самоубийством. Женщину с множественными колото-резаными ранами госпитализировали в городскую клиническую больницу, а ребенок с колото-резаными ранами попал в областную детскую.

Также ранее харьковчанка избивала своего ребенка в прямом эфире Instagram. Ранее у нее уже отбирали дитя, но снова вернули матери, которая так и не осознала свое страшное поведение.

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