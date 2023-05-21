Стало известно, сколько истребителей F-16 может получить Украина от союзников

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские военные в будущем могут получить несколько десятков истребителей F-16.
В эфире телемарафона он отметил, что самолеты будут передавать вероятно подразделениями.
Как отметил Игнат, во время передачи подразделениями речь идет о более 12 самолетах.
"Таким образом, несколько десятков самолетов могут быть переданы Украине сначала для решения текущих задач", - сказал спикер командования Воздушных сил.
В то же время он отметил, что сегодня в арсенале Украины находятся четыре типа основных самолетов:
- СУ-24;
- СУ-25;
- МиГ-29;
- СУ-27.
"Эти все типы самолетов может заменить единственный многоцелевой самолет F-16", - заметил Игнат.
F-16 - в чем их особенность
По словам генерал-лейтенанта Николая Олещука, F-16 способны эффективно уничтожать воздушные угрозы со стороны России еще на границе. Это поможет не подпускать вражеские ракеты и дроны к нашим городам.
Истребители F-16 для Украины
Президент США Джо Байден поддержал инициативу союзников, которая предполагает обучение украинских пилотов управлять истребителями четвертого поколения, включая боевые самолеты F-16. Учения могут начаться уже через несколько недель и должны продлиться пару месяцев. Запад примет решение о поставках самолетов Украине.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Байдена и назвал решение США "историческим". Истребители F-16 должны укрепить украинскую армию в небе.
В Минобороны Украины намекнули, что наше государство может получить истребители F-16 до осени этого года.
Смотрите видео о том, кто может передать Украине истребители:
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