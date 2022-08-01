"Стратегическая цель": Хара объяснил, почему Украина должна разрушить Крымский мост

Крымский мост, считает эксперт, стоит разрушать в рамках операции по освобождению юга и Крыма.
Украина должна разрушить Крымский мост, однако для этого нужно выбрать наиболее подходящий момент. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.
"Безусловно, это имеет психологический смысл и хотелось бы иметь марку не только с крейсером Москва, но и с мостом. Думаю, что есть смысл делать это частью плана по освобождению Крыма как такового — просто так уничтожить мост бессмысленно, ведь его будут быстро ремонтировать, потому что для них он очень важен", - считает Хара.
Он также напомнил, что задолго до оккупирования Крыма, Россия пыталась построить мост, причем руками Украины.
"Во времена Януковича нам навязывали строительство и даже давали около $4 миллиардов кредита. То есть мы должны были бы построить за российские деньги ярмо для себя, чтобы РФ было легче оккупировать Украину и, прежде всего, Крым", - рассказал Хара.
Как отмечает эксперт, Крымский мост был и остается стратегической целью России.
"В условиях, когда моста нет, единственная связка с российским материком — это Керченская переправа. Но Керченский пролив своенравен, да и по мосту, особенно если есть железнодорожная ветка, можно перевести гораздо больше ресурсов. Поэтому стратегический смысл в уничтожении моста безусловно, есть, но это вероятно будет элементом плана или нашей операции на юге, или же когда мы перейдем к освобождению Крыма от русских", - резюмировал Хара.
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