Стратегия Путина: Данилов раскрыл задачу-максимум оккупантов РФ

Для достижения своей цели Владимир Путин хочет нанести Украине военное поражение, уверен Алексей Данилов.

Алексей Данилов раскрыл планы Владимира Путина / Коллаж УНИАН

Московский режим поставил перед собой задачу в ходе развязанной войны под корень уничтожить Украину как историческое явление – язык, историю, культуру, носителей украинской идентичности.

"Тотальный и абсолютный геноцид. Тотальная война на ликвидацию", — написал секретарь СНБО Алексей Данилов в колонке на Украинской правде.

По его словам, для достижения своей цели Владимир Путин хочет нанести Украине военное поражение, стратегическое по характеру и последствиям.

"Для этого в его системе координат требуется "украинский Сталинград". В крайнем случае он желает повторения в максимально масштабируемом виде варианта Дебальцево-2", — пояснил он.

По его словам, военное руководство РФ концентрирует ресурсы, подтягивает резервы, восстанавливает боеспособность, а также ищет наиболее уязвимые участки украинского фронта.

"Задача максимум – прорыв на оперативных направлениях: юг, завершение оккупации Донецкой и Луганской областей, прерывание цепочек поставки оружия. И, конечно, Киев остается главной мечтой путинских фантазий. Россия готовится к наступлению, первым признаком которого согласно постоянной тактике является реализация активных информационных мер", — добавил Данилов.

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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