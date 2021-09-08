Локдаун и пик COVID-смертей: эксперт назвал даты, когда Украину накроет коронавиурсной волной

Украину закрывать на локдаун начнут тогда, когда есть показатель в 300 смертей в день / УНИАН

Эпидемия коронавируса в Украине есть, но коллапса медицинской системы пока нет, то есть нет и причины на данном этапе вводить локдаун. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.

По словам эксперта, никто не будет преждевременно останавливать регион или всю страну, пока нет дефицита койкомест или прогноза о том, что они вот-вот закончатся – именно это и будет основным аргументом для введения локдауна. Кроме того, Украину закрывать на локдаун начнут тогда, когда будет показатель в 300 смертей в день.

"По нашим прогнозам, до такого показателя Украина дойдет примерно в промежутке с 20 октября по 4 ноября. Скорее всего, в этот период и будет введен строгий локдаун, а после этого пойдет на спад. Соответственно, самая высокая точка заболеваемости, после которой произойдет спад, приходится примерно в промежуток между 26 октября и 2 ноября", - объяснил эксперт.

Аристов добавил, что уже сейчас есть прогноз, согласно которому в ноябре не будет хватать коек в реанимациях.

"Причем не будет хватать до 10 тысяч коек, и этот показатель катастрофический, потому что за полтора года мы смогли нарастить лишь около 100 коек дополнительно. Поэтому однозначно локдаун будет - вопрос лишь в том, насколько долго его введут", - резюмировал эксперт.

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Как сообщал Главред, с 13 сентября вся Украина может переместиться из "зеленой" в "желтую" зону карантина. Не исключено, что в областях, в которых фиксируются наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше. Как заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сейчас самая опасная ситуация с распространением коронавируса в трех областях. В частности, это Черновицкая, Львовская и Винницкая области - тут могут усилить карантин до "оранжевого" или "красного" уровня.

Ранее главный санитарный врач Украины заявил, что в подавляющем числе областей ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны карантина и перейдет в "желтую". "Красные зоны" карантина появятся в Украине не раньше ноября.

Глава Киевского управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил, что на сегодняшний день предпосылок для введения локдауна в столице нет.