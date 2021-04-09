Суд арестовал яхту Медведчука: стала известна причина

Арестованная яхта Виктора Медведчука сейчас находится в Крыму.
Херсонский городской суд наложил арест на судно председателя политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука, которое нарушило порядок въезда в оккупированный Крыму и выезда с территории полуострова.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя, установлен факт незаконного захода судна в Крым в 2017 году.
"Наложен арест на украинское судно Романс 1, экипаж которого после оккупации полуострова, зная, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АРК и Севастополя, в октябре 2017 года совершил незаконный заход в закрытые порты Ялта и Севастополь", - сообщили в прокуратуре.
В пресс-службе также уточнили, что заходы судов в закрытые морские порты на территории оккупированного полуострова квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.
Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда (ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины).
В настоящее время по ходатайствам прокуратуры автономии в рамках указанного уголовного производства наложены аресты на 51 судно-нарушитель.
Как уточняет УНИАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, судно принадлежит Медведчуку.
Как уточняет zn.ua, арестованная яхта сейчас стоит в Крыму. По окончанию судебных рассмотрений власти планируют начать процедуру передачи яхты в Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА), а потом ее объявят в розыск, рассказали источники в правоохранительных органах.
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Санкции против Виктора Медведчука:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
- Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
- Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.