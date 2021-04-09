Суд арестовал яхту Медведчука: стала известна причина

Виктор Медведчук / УНИАН

Херсонский городской суд наложил арест на судно председателя политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука, которое нарушило порядок въезда в оккупированный Крыму и выезда с территории полуострова.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя, установлен факт незаконного захода судна в Крым в 2017 году.

"Наложен арест на украинское судно Романс 1, экипаж которого после оккупации полуострова, зная, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АРК и Севастополя, в октябре 2017 года совершил незаконный заход в закрытые порты Ялта и Севастополь", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе также уточнили, что заходы судов в закрытые морские порты на территории оккупированного полуострова квалифицируются как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.

Прокуратура АРК осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда (ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время по ходатайствам прокуратуры автономии в рамках указанного уголовного производства наложены аресты на 51 судно-нарушитель.

Как уточняет УНИАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, судно принадлежит Медведчуку.

Как уточняет zn.ua, арестованная яхта сейчас стоит в Крыму. По окончанию судебных рассмотрений власти планируют начать процедуру передачи яхты в Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА), а потом ее объявят в розыск, рассказали источники в правоохранительных органах.

Читайте такжеСиловики штурмовали "охранную фирму Медведчука" и провели жесткие обыски

Санкции против Виктора Медведчука: