Свитан пояснил, смогут ли ВСУ без западных самолетов выйти на границы 1991-го

Как говорит Роман Свитан, если ВСУ не получат боевые самолеты, то украино-российская война может еще затянуться на долгие годы.

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Успех контрнаступления ВСУ зависит от поставок западных самолетов - Свитан / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Если боевые самолеты от западных союзников поступят к ВСУ не вовремя, то в нынешнем году у украинской армии выйти не получится на границы 1991 года. Об этом заявил известный военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан в интервью Главреду.

"Это однозначно посильная для нас задача, все зависит от наличия самолетов и их отсутствия. Если самолеты придут в начале осени, в сентябре-октябре, то это посильная задача уже в этом году. Мы можем в этом году выйти на границы 1991 года, а дальше зачищать остатки бандочек, которые будут в Украине. С этим провозиться можно еще год. Но выход на государственную границу возможен уже в этом году", – сказал он.

Как говорит Свитан, если ВСУ не получат боевые самолеты, то украино-российская война может еще затянуться на долгие годы.

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"Если самолетов не будет, или они придут в следующем году, значит, нас ждет еще летняя кампания 2024 года, которую можно будет завершить аж в следующем году, к осени. Реально без самолетов мы с Россией можем еще лет 10 готовиться друг к другу: они к нам, а мы к ним. Поэтому без полного комплекта вооружений, которые должны быть для ведения боевых действий, эта кампания может вообще никогда не закончиться. А у нас нет, как минимум, двух составляющих – самолетов и баллистических ракет большой дальности", – сказал он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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