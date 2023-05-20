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Свитан спрогнозировал, стоит ли Украине бояться новомобилизованных армии оккупантов

Дмитрий Видоменко
20 мая 2023, 04:15
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Как говорит Роман Свитан, сейчас командование армии русских оккупантов перекидывает резервы из Беларуси под Ростов (но в небольших объемах).
Роман Свитан, армия РФ
Роман Свитан рассказал о новых резервах путинской армии / Фото Миноброны РФ, скриншот

У воинских резервов, которые удалось накопить генералам армии страны-агрессора РФ, громадная нехватка вооружений. Об этом в интервью Главреду заявил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"В сентябре-октябре прошлого года они набрали больше 300 тысяч человек и провели их обучение. Общее количество войск России в Украине увеличилось примерно до 350-400 тысяч солдат. На всей линии фронта – от Керчи до Валуек – около 400 тысяч человек. Еще 100 тысяч российских военных болтается по полигонам России и Беларуси. Болтаются потому, что их нечем экипировать. Вся экипировка и военная техника пошла на оснащение 400 тысяч войск, которые сейчас на линии фронта. Поэтому 100 тысячам военных нечем стрелять. Люди у них есть, но я не сказал бы, что это резервы. Скорее, это силы для пополнения частей вооруженных сил РФ, которые при прорывах понесут большие потери. Их будут просто добрасывать в воинские части, которые отведут для доукомплектования. Эта группа войск нам никак не угрожает", ‒ сказал он.

Как говорит Свитан, сейчас командование армии русских оккупантов перекидывает резервы из Беларуси под Ростов (но в небольших объемах).

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"Кроме того, существуют подготовленные военные подразделения России, которые укомплектованы белорусской техникой. Из Беларуси идет эшелон под Ростов, войска отправляются на донецкий фронт. Грубо говоря, это батальонная тактическая группа – 500-600 человек плюс военная техника, около 60 вагонов в неделю", ‒ говорит он.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Как считает Свитан, у всех новомобилизованных оккупантов будет одна гигантская проблема ‒ нет оружия для их подготовки.

"Что касается мобилизации, к которой готовится Путин – это мероприятие, направленное на выполнение его прошлогоднего указа. В России решили увеличить номинальную численность ВС РФ за счет контрактников с 1 млн 150 тыс. до 1,5 млн человек. Они пытались призвать 350-400 тыс. человек, но никто и ни за какие коврижки никуда не пошел. И сейчас по указу Путина призовут так называемых партизан и просто отправят их на фронт. Действительно, они могут собрать 400-500 тысяч человек и даже больше. Однако возникает вопрос, как их подготовить. Вот те 100 тысяч, которые болтаются, они не подготовлены. Это живое мясо никак не может угрожать украинской армии, пока не получит военную технику", ‒ подытожил он.

Смотрите видео интервью Романа Свитана Главреду:

Контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сказал, что решение о переходе ВСУ в контрнаступление примет Генеральный штаб. По словам чиновника, у Украины есть несколько сценариев для последующего наступления.

Согласно сведениям американского агентства Bloomberg, силы обороны Украины могут перейти в контрнаступление в мае. Войска способны атаковать сразу на нескольких направлениях. Возможен сценарий, при котором ВСУ сделают рывок на 30 км на Мелитопольском направлении, чтобы взять под огневой контроль "сухопутный коридор" захватчиков в Крым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что контрнаступление ВСУ будет успешным. По его словам, армия Украины уже показала свою способность эффективно освобождении территории, когда отбросила оккупантов РФ от Киева, Харькова и Херсона.

Война России против Украины:

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