Зеленский назвал ключевое условие завершения войны в Украине

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский рассказал, от чего зависит продолжительность войны и сроки возвращения украинцев на Родину.

Как подчеркнул он на совместном с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином брифинге в Киеве, многое зависит и от украинцев, потому что "большое количество людей понимают, что лучше, чем дома, не будет, и поэтому они возвращаются".

"Это не совсем конфликт и уже не военный конфликт - открытая террористическая акция со стороны РФ. И даже войной сложно назвать, учитывая те последствия... то что делали эти люди или нелюди, военные РФ с гражданскими людьми нашего государства. И от этих последствий, мне кажется, сегодня зависит, долго ли будет эта война, поймет ли РФ, что она натворила. Когда она это поймет окончательно и начнет покидать нашу территорию", - сказал он.

"Второе, от чего это зависит. Потому что первый - это очень гуманный момент, я в него не очень верю, что они это самостоятельно могут понять. Второе - это, как весь мир давит на Россию, и вытесняет их с нашей земли. Мы - на поле боя. Весь мир - санкционно, политически, а также помощью и быстрыми поставками нам оружия, усиливая нас, и все это делая именно вместе. Поэтому ответ на этот вопрос зависит от нас всех, как быстро мы сможем это сделать и как быстро мы заставим Россию думать о мире, потому что мы считаем, что они даже не начали об этом думать. Они еще не чувствуют серьезных последствий санкций, они точно будут, но они их обходят, потому что, к сожалению, некоторые союзники еще есть, которые помогают РФ или их бизнесу", - пояснил Зеленский.

Также, по словам президента, это зависит и от ситуации в нашей стране, в том числе от ракетных ударов.

"Как бы не разворачивалась война на поле боя, но приоритет все же, возможно я очень настойчивый, но все же безопасность неба - приоритетная. И уже никто не ждет ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока теоретическое, но рассчитываем на прибытие в Украину мощных air defense system. Это важно. Потому что это позволит вернуться домой женщинам, детям", - пояснил глава государства.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о потерях армии российских оккупантов в войне с Украиной.

По его словам, потери РФ в войне с Украиной составляют до 115 тысяч убитыми и ранеными.

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